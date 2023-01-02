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    點線香亂插門口釀大火 男救母逃離火場仍被判刑

    陳姓男子點線香不插香爐亂插門口引發大火，雖救母逃離火場還是被判刑。（資料照）

    陳姓男子點線香不插香爐亂插門口引發大火，雖救母逃離火場還是被判刑。（資料照）

    2023/01/02 23:28

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄55歲陳姓男子平時有點線香習慣，他點香卻不插香爐，隨意插房門口縫，線香掉下小火星引發大火，他連夜帶母親急逃火場，還害鄰居房子被燒毀，高雄地院審酌被告與鄰居雖已達成調解，迄未履行付款，依公共危險罪判處40天拘役，得易科4萬元罰金，仍可上訴。

    檢警調查，去年12月8日凌晨2點多，三民區某透天民宅傳出大火，居民從睡夢中驚醒，消防員獲報趕赴救援，將屋內3名母子疏散帶出屋外，由火勢猛烈，除了陳男家4、5樓房間被燒毀，隔壁楊姓鄰居家的5樓、6樓窗戶也被燒到變形，消防局出動11車、24人到場灌救，火調查出起火點在陳男家4樓陽台，陳男也坦承火警發生前，曾在4樓鐵皮屋內拜拜。

    據查，陳男有點香拜拜的習慣，但卻沒把點燃的線香插進香爐，而是插在房門口，檢方將他依公共危險罪起訴。

    高雄地院審酌被告點燃線香，竟隨意插在房門口，離開前應確認無火星殘留以免造成火災，竟疏未注意而任由線香燃燒，致火勢延燒，燒損自己及他人住宅，不顧他人財產安全，顧及被告犯後坦承犯行，態度非惡，被告與被害人雖已達成調解，惟迄未履行付款，故判處拘役40天。

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