1/2 威力彩連19摃 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台南市。（翻攝自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/01/02 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2日）第112000001期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由台南市仁德區仁德里中正路二段1173號1樓「富貴來電腦彩券行」開出；第112000001期威力彩、第112000001期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000001期威力彩中獎號碼為「第一區：03、04、05、27、28、35，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共47注中獎，每注可得2萬元；伍獎共270注中獎，每注可得4000元；陸獎共1785注中獎，每注可得800元；柒獎共3571注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9503注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬5291注中獎，每注可得100元；普獎共4萬4291注中獎，每注可得100元。

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第112000001期38樂合彩中獎號碼為「03、04、05、27、28、35」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共37注中獎，每注可得5750元；二合共1143注中獎，每注可得750元。

第112000001期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、08、09、11、12、13、15、16、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共124注中獎，每注可得500元；肆獎共1394注中獎，每注可得100元。

第112000001期今彩539中獎號碼為「06、08、10、12、25」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共397注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬47注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7799注中獎，每注可得50元。

第112000001期39樂合彩中獎號碼為「06、08、10、12、25」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共481注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬980注中獎，每注可得1125元。

第112000001期3星彩中獎號碼為「915」，正彩共41注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000001期4星彩中獎號碼為「5696」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

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