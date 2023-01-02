跨年夜嗆「看三小」 隔日超商前打群架

元旦當晚桃園市八德區超商門前爆發打群架衝突。（八德警方提供）

2023/01/02 17:10

〔記者許倬勛／桃園報導〕16歲楊姓、17歲羅姓少年上月31日相約到桃園市復興區跨年，途經跨年會場時，因「瞄了一眼」15歲陳姓少年，雙方起口角衝突，隔日楊姓少年循社群找軟體Instagram發現陳與友人打卡在八德區吃火鍋，夥同友人在門口叫囂，兩方人馬大打出手，一路從店門口前打到超商，民眾趕忙報案，八德警方到場時雙方一哄而散，後續通知到案說明，依傷害罪嫌、妨害秩序罪嫌移請桃園地方檢察署及少年法庭審理。

據悉，楊、羅與陳姓少年在校為學長學弟，雙方在校就互看不順眼，上月31日在復興區跨年巧遇，楊、羅看了一眼對方，陳回嗆「看三小」，雙方起口角爭執、埋下衝突導火線。

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隔日晚間陳與友人在八德區火鍋店用餐，楊姓少年透過Instagram得知確切位置，竟糾眾到火鍋店前「堵人」，雙方遂大打出手，一路從火鍋店門前打到附近超商門口，陳姓少年一方多為成年人，挑準楊姓少年猛揍，目擊民眾趕忙報警，八德警方出動快打部隊3分鐘內到場，眾人一哄而散，徒留被打得鼻青臉腫的楊姓少年癱倒在地，幸經送醫無大礙。

事後八德警分局將涉嫌打人的8人傳喚到案，其中陳姓少年同夥有4人已成年，分別為18歲陳男、19歲朱男、19歲廖男、22歲左男，另方楊姓、羅姓、徐姓少年為同學皆未成年，訊後各依傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦。

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