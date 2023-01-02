誤信靈骨塔投資詐騙 10餘警急尋老婦保老本

新北市蘆洲蔡姓老婦人遭詐團鎖定詐騙80萬元畢生積蓄，警方1小時內尋獲她，替她保住老本；無獨有偶，詐團元旦連假鎖定蔡婦同群組友人，以同手法企圖詐騙被識破。（記者吳仁捷翻攝）

2023/01/02 13:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一名蔡姓7旬老婦人去年底誤信靈骨塔詐騙集團，險些匯出上百萬元老本，因銀行發現異狀報警，警方到場，老婦人已經失聯，警方憂心老婦人淪為台版柬埔寨被害人，動員十餘警力協尋，最後於環保志工站發現蔡婦，確認她平安無事，警方也苦勸蔡婦，讓她打消念頭，保住她的老本，無獨有偶，詐團不死心，趁元旦連假企圖再詐騙蔡婦好友群組成員，幸及時被鄰居發現，未得逞，警方持續防詐。

新北市蘆洲區三民路某銀行去年底被行員70歲蔡婦疑似遭詐騙，警方到場老婦已離去，警方憂心老婦遭詐騙集團誘騙，衍生台版柬埔寨遭拘禁衍生人命，動員11名警立調閱監視器，1小時內於蘆洲清潔隊工作站發現蔡婦，蔡婦見警方，劈頭告知她是阿桑，沒什麼可被騙的，警方告知擔心她安危，蔡婦告知警方，在LINE上看到投資訊息，加好友後對方先對老婦噓寒問暖，趁機介紹靈骨塔投資訊息，過程中得知她銀行還有存款，開始詐騙老婦以80萬元購買納骨塔，過幾天就可以加倍回收，蔡婦便想到銀行匯款。

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銀行行員聽到蔡婦提取80萬元投資，察覺有異回報經理，老婦不堪久候，以仍需工作為由自行離去，銀行擔心老婦安危報警，警方1小時內找蔡婦，向她解釋，靈骨塔位詐騙讓許多被害人傾家蕩產，許多長輩遭騙後血本無歸，蔡婦才警覺，告知警方不會再被騙。

無獨有偶，詐團元旦假期也不歇手，再企圖對蔡婦同群組的退休族下手詐騙，但被鄰居識破，警方說，雖未獲報，但持續呼籲民眾防詐，避免血本無歸。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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