槍彈推給已歿角頭 自稱曾任「翁奇楠」司機判5年6月

翁當年在開設的生技公司遭槍擊身亡。（資料照）

2023/01/01 22:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中角頭翁奇楠當年遭狙擊身亡，震警黑白兩道，時隔11年，檢警去年初查獲林姓男子持有改造手槍及子彈，林辯稱曾任翁的司機，且是翁死前1年所交付，一審法官認定，未因林的供詞而查獲其他槍支，不符減刑規定，仍依槍砲罪判刑5年6月，二審也認量刑適法，沒有違反比例原則，駁回訴維持原判。

2010年5月28日下午，當時角頭翁奇楠搭車返回經營的「日月生物科技公司」，遭到埋伏多時的少年槍手廖國豪槍擊身亡，震驚黑白兩道，加上案發現場還有警官在場，當年曾引發社會議論。

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據查，林男有妨害自由、竊盜、毒品等前科，素行不良，因涉嫌擁槍自重被警方掌握情資，經報請檢方指揮偵辦，去年2月22日前往林的住所搜索，查獲一把改造手槍、子彈74發等證物，經送刑事局鑑驗，認定林男持有槍彈具有殺傷力，全案依槍砲罪移送台中地檢署後偵結起訴。

林男在案件審理中辯稱，曾擔任已歿角頭翁奇楠的司機，所以翁當時交付槍彈給他保管，這些槍彈都是翁於2009年間在西區台灣大道、英才路口的商辦大樓交付，但翁在隔年就因槍擊案身亡，才會一直代為保管迄今。

但台中地院法官認為，林男供稱交付槍彈的時間，距翁已歿時間已相隔11年，且沒有因為林供詞查獲查獲其他槍支，或是防止重大危害治安事件發生，不符減刑規定，因此仍依槍砲罪判刑5年6月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役，可上訴。

全案上訴二審後，合議庭認定，全案係持有非制式手槍罪，最輕本刑5年，一審量處5年6月，就算將林男辯稱沒持槍犯罪情狀納入考量，仍難認一審量刑有何過重之處，一審量刑適法，沒有違反比例原則，駁回上訴維持原判，仍可上訴。

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