為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南春安首日 黃偉哲：首重清樓打詐、安居緝毒

    台南市長黃偉哲到市警四分局視察春安首日工作，強調今年首重清樓打詐、安居緝毒。（南市警局提供）

    台南市長黃偉哲到市警四分局視察春安首日工作，強調今年首重清樓打詐、安居緝毒。（南市警局提供）

    2023/01/01 22:41

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」的決心，市長黃偉哲於1日晚間到市警四分局主持全市同步擴大臨檢勤前會議，會後由市警局長方仰寧與守望相助大隊長宋俊明陪同慰問南市守望相助隊第四中隊及執行路檢的員警。黃偉哲強調今年台南春安將以清樓打詐、安居緝毒為主軸。

    黃偉哲亦期許所有參與維護治安的單位，對於為期30天的「加強重要節日安全維護工作」落實執行，3大工作方向為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」均很重要，特別今年著重在「清樓打詐、安居緝毒」，運用科技執法，透過大數據分析，並積極整合第三方警政與民間力量，為大台南地區的治安、交通做好把關，打造最適合居住的城市環境，讓每位市民能安心、快樂地迎接新的一年。

    今年春節期間，台南市有鹽水蜂炮、月津港燈節、龍崎空山祭等知名民俗藝術活動，加上民眾返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等年節活動，交通流量預期大增。黃偉哲期勉全體警察同仁發揮團隊精神，除了配合市府施政外，更應結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為台南市一起打拚，讓台南不僅有美食美景，更有安全安心的好生活。

    黃偉哲並在市警局長方仰寧與守望相助大隊長宋俊明陪同下前往安平開台天后宮慰問守望相助隊執勤民力，並致贈中隊慰問金與慰問品，感謝每1位隊員長期支持警察、默默為台南這塊土地無私的奉獻。

    台南市長黃偉哲到市警四分局視察春安首日工作，強調今年首重清樓打詐、安居緝毒。（南市警局提供）

    台南市長黃偉哲到市警四分局視察春安首日工作，強調今年首重清樓打詐、安居緝毒。（南市警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「春安工作」將近 台南警方發公文提醒「這件事」會檢討
    2022/12/23 23:56

    「春安工作」將近 台南警方發公文提醒「這件事」會檢討
    春安復辟成焦點 黃明昭：因應當前治安環境會多溝通
    2022/12/19 10:37

    春安復辟成焦點 黃明昭：因應當前治安環境會多溝通

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    基層不滿「春安復辟」炸鍋 警政署︰不得自行增列評比項目
    2022/12/18 13:32

    基層不滿「春安復辟」炸鍋 警政署︰不得自行增列評比項目

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播