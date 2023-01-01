台南春安首日 黃偉哲：首重清樓打詐、安居緝毒

台南市長黃偉哲到市警四分局視察春安首日工作，強調今年首重清樓打詐、安居緝毒。（南市警局提供）

2023/01/01 22:41

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」的決心，市長黃偉哲於1日晚間到市警四分局主持全市同步擴大臨檢勤前會議，會後由市警局長方仰寧與守望相助大隊長宋俊明陪同慰問南市守望相助隊第四中隊及執行路檢的員警。黃偉哲強調今年台南春安將以清樓打詐、安居緝毒為主軸。

黃偉哲亦期許所有參與維護治安的單位，對於為期30天的「加強重要節日安全維護工作」落實執行，3大工作方向為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」均很重要，特別今年著重在「清樓打詐、安居緝毒」，運用科技執法，透過大數據分析，並積極整合第三方警政與民間力量，為大台南地區的治安、交通做好把關，打造最適合居住的城市環境，讓每位市民能安心、快樂地迎接新的一年。

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今年春節期間，台南市有鹽水蜂炮、月津港燈節、龍崎空山祭等知名民俗藝術活動，加上民眾返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等年節活動，交通流量預期大增。黃偉哲期勉全體警察同仁發揮團隊精神，除了配合市府施政外，更應結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為台南市一起打拚，讓台南不僅有美食美景，更有安全安心的好生活。

黃偉哲並在市警局長方仰寧與守望相助大隊長宋俊明陪同下前往安平開台天后宮慰問守望相助隊執勤民力，並致贈中隊慰問金與慰問品，感謝每1位隊員長期支持警察、默默為台南這塊土地無私的奉獻。

台南市長黃偉哲到市警四分局視察春安首日工作，強調今年首重清樓打詐、安居緝毒。（南市警局提供）

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