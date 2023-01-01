紅線違停新境界！ 自備三角錐裝故障

一部轎車假裝車輛故障，自備三角錐，將引擎蓋、後車廂也打開直接停車。（取自記者新聞網）

2023/01/01 18:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區民眾在街頭直擊「紅線臨停」新招，在一位難求的鬧區紅線路邊，一部轎車假裝車輛故障，自備三角錐，將車子的引擎蓋掀起來、後車廂也打開直接停車，沒多久車主回來收起三角錐，關上引擎蓋、後車廂從容開車走人，讓路過的民眾當場傻眼！

這段分享文PO上臉書「路上觀察學院」，貼文「我沒有要爆料，只當笑話看，大家看看，笑笑就好，紅線臨停新境界，假裝車輛，自備修路用三角錐，不是汽車專三角故障標誌，等待時間一到，馬上收完東西走人，看來後車廂會自備三角錐的，肯定是累犯」。

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這地點位在高雄市鳳山區，根據民眾目擊到的狀況，這部轎車臨停紅線上，不但引擎蓋掀起來、後車廂也打開，看起來就像「故障」，這樣的偽裝手法，讓目擊民眾大開眼界。

轄區鳳山警分局文山所表示，暫未接獲相關報案，如經民眾檢舉提供相關影像，將檢視違規事證，依規定逕行舉發（依道路交通管理處罰條例第55條，處新台幣300-600元罰鍰、如停車逾3分鐘依道交條例56條，處新台幣600-1200元罰鍰）。

警方並責請各所加強來回梭巡並嚴正執法，同時呼籲民眾駕駛車輛停車應遵守規定，以免遭罰又造成用路人危險。

過沒多久車主收起三角錐，從容開車離開。（取自記者新聞網）

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