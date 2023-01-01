為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北市放煙火有「眉角」 超過晚間10點須先申請

    消防隊員確認申請單位使用的煙火合格後，才允許施放。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員確認申請單位使用的煙火合格後，才允許施放。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/01/01 13:19

    〔記者吳昇儒／新北報導〕跨年夜及農曆年節期間，許多民眾都會施放煙火慶祝，但新北市消防局指出，在新北市轄區必須注意施放地點，且超過晚間10點後至翌日上午6時，不得施放煙火。若有在該時段施放煙火需求的民眾，則可向消防局提出申請，否則可能違反爆竹煙火管理條例，將面臨3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

    新北市政府消防局第六救災救護大隊大隊長莊渝淵指出，爆竹煙火有分成「專業爆竹煙火」及「一般爆竹煙火」2大類，而專業爆竹煙火必須由符合資格的專業人員施放，且要「事前申請」；而一般民眾可以在市面上購買施放的是一般爆竹煙火，如仙女棒、沖天炮這類產品。

    新北市轄區內，若要施放一般爆竹煙火，必須注意施放區域，像是學校、圖書館、醫院、養護中心、漁港、碼頭、捷運、高（台）鐵車站及其路權範圍等不得施放；此外，施放時間也有限制，只要超過晚間10時許至翌日上午6時許，未經提前申請核准，均不得施放。

    若民眾有深夜需在新北市轄區施放煙火的需求，則可上新北市政府雲端e櫃台申請，待核准後就不用擔心被依爆竹煙火管理條例罰3萬以上、15萬元以下罰鍰。

    新北市轄區施放煙火不得超過晚間10點，有特殊情況可提前申請，以免受罰。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市轄區施放煙火不得超過晚間10點，有特殊情況可提前申請，以免受罰。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市轄區施放煙火不得超過晚間10點，有特殊情況可提前申請，以免受罰。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市轄區施放煙火不得超過晚間10點，有特殊情況可提前申請，以免受罰。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    逾百萬人瘋跨年 煙火伴笑臉
    2023/01/01 05:30

    逾百萬人瘋跨年 煙火伴笑臉
    迎接燦爛2023！全台跨年煙火秀看這裡
    2023/01/01 01:22

    迎接燦爛2023！全台跨年煙火秀看這裡

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    高雄亞灣跨年花火平安夜試打32發 陳其邁揭最佳觀賞點
    2022/12/22 00:29

    高雄亞灣跨年花火平安夜試打32發 陳其邁揭最佳觀賞點
    尖叫逃竄影片曝光！澳洲提前慶耶誕 煙火突衝向人群
    2022/12/12 12:36

    尖叫逃竄影片曝光！澳洲提前慶耶誕 煙火突衝向人群

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    墨西哥亡靈節慶典驚傳煙火爆炸！ 包括孕婦、孩童至少17傷
    2022/11/07 19:15

    墨西哥亡靈節慶典驚傳煙火爆炸！ 包括孕婦、孩童至少17傷
    480秒煙火秀+管絃樂章 日月潭像不夜城驚豔熱鬧
    2022/10/23 08:13

    480秒煙火秀+管絃樂章 日月潭像不夜城驚豔熱鬧
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播