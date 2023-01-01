新北市放煙火有「眉角」 超過晚間10點須先申請

消防隊員確認申請單位使用的煙火合格後，才允許施放。（記者吳昇儒翻攝）

2023/01/01 13:19

〔記者吳昇儒／新北報導〕跨年夜及農曆年節期間，許多民眾都會施放煙火慶祝，但新北市消防局指出，在新北市轄區必須注意施放地點，且超過晚間10點後至翌日上午6時，不得施放煙火。若有在該時段施放煙火需求的民眾，則可向消防局提出申請，否則可能違反爆竹煙火管理條例，將面臨3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

新北市政府消防局第六救災救護大隊大隊長莊渝淵指出，爆竹煙火有分成「專業爆竹煙火」及「一般爆竹煙火」2大類，而專業爆竹煙火必須由符合資格的專業人員施放，且要「事前申請」；而一般民眾可以在市面上購買施放的是一般爆竹煙火，如仙女棒、沖天炮這類產品。

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新北市轄區內，若要施放一般爆竹煙火，必須注意施放區域，像是學校、圖書館、醫院、養護中心、漁港、碼頭、捷運、高（台）鐵車站及其路權範圍等不得施放；此外，施放時間也有限制，只要超過晚間10時許至翌日上午6時許，未經提前申請核准，均不得施放。

若民眾有深夜需在新北市轄區施放煙火的需求，則可上新北市政府雲端e櫃台申請，待核准後就不用擔心被依爆竹煙火管理條例罰3萬以上、15萬元以下罰鍰。

新北市轄區施放煙火不得超過晚間10點，有特殊情況可提前申請，以免受罰。（記者吳昇儒翻攝）

新北市轄區施放煙火不得超過晚間10點，有特殊情況可提前申請，以免受罰。（記者吳昇儒翻攝）

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