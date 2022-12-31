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    誰惡搞警大校長？網傳「退休感言明志」 陳檡文：連我名字都寫錯

    警察大學校長陳檡文（右）今年傳出5年前曾與角頭老大餐敘遭懲處，申請提早退休，網路卻流傳一篇「陳『擇』文退休感言」，他澄清，連他的名字都寫錯，很明顯是假訊息。圖為去年元月陳檡文上任時，從前任警大校長黎文明（左）手中接過印信，中為時任內政部長徐國勇。（資料照，記者周敏鴻攝）

    警察大學校長陳檡文（右）今年傳出5年前曾與角頭老大餐敘遭懲處，申請提早退休，網路卻流傳一篇「陳『擇』文退休感言」，他澄清，連他的名字都寫錯，很明顯是假訊息。圖為去年元月陳檡文上任時，從前任警大校長黎文明（左）手中接過印信，中為時任內政部長徐國勇。（資料照，記者周敏鴻攝）

    2022/12/31 20:50

    首次上稿 20:04
    更新時間 20:50

    〔記者邱俊福／台北報導〕警察大學校長陳檡文今年因傳出5年前曾與綽號「鱸鰻」的前角頭老大林秉文等人進入招待所餐敘遭懲處，他申請提早退休。昨天警大才為其舉辦完退休茶會，今天網路卻突流傳一篇「陳『擇』文退休感言」，感嘆從警以來，戮力完成上級交付任務，無愧於心，卻捲入政治漩渦，唯有辭職以明己志。陳檡文對此加以澄清，強調並沒有撰寫該退休感言，且連名字都寫錯，根本是假訊息。

    這篇網路流傳的「陳『擇』文退休感言」中，聲稱從警四十多個年頭，「兢兢業業一步一腳印，自覺有愧於家庭妻小⋯但陳某昂首無愧於一身警服！自始至終，戮力完成上級交付任務」。當中也提及「蒙受不白之冤」，說明當初招待所赴宴，「尚經口頭報備，另有探詢線索之實！今懲處事實已決！為維護警察整體尊嚴，惟辭職以明志」。

    「陳『擇』文退休感言」文章內提出三個疑問，包括「國家可聘用幫派人士為國策顧問，何以警察無法因業務需求參與更生人企業家餐敘？」、「法律所訂不溯及既往原則，罪刑法定原則。為何在政治權謀鬥爭之下無一適用？」與「權衡維護警察尊嚴，與推卸敗選政治責任，孰輕孰重」？最後，談及「政治水面下的暗潮湧動，今天我已然被捲入這一場漩渦，唯有辭去警大校長一職以明己志。然歷史從來不是借鑑，只有不斷重演！至愛的同袍弟兄們，珍重。」。

    這篇來路不明的退休感言，今天在網路廣為流傳，引發警界的議論紛紛。陳檡文面對記者詢問，則加以澄清，強調這篇感言是「假的」。

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