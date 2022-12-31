搶修中！水泥槽車駕駛閃神撞電桿 汐止大同路號誌「全瞎」

一輛水泥槽車今天下午行經新北市汐止區大同路一段286巷口時，失控撞倒路旁電桿，扯斷電桿上交通號誌電線，致附近交通號誌「全瞎」，還波及路旁一輛機車。（記者林嘉東翻攝）

2022/12/31 17:02

〔記者林嘉東、吳昇儒／新北報導〕一輛水泥槽車今天下午行經新北市汐止區大同路一段，失控撞倒路旁電桿，扯斷電桿上交通號誌電線，致使周邊交通號誌「全瞎」，還波及路旁一輛機車，還好警方火速趕抵，緊急通知台電搶修，與調派警力疏導車流，未造成車輛回堵。

警方調查，44歲林姓駕駛今天下午駕駛裝著乾水泥的槽車，沿新北市汐止區大同一路前往基隆；下午2點半行經汐止區大同路一段286巷口時，突然失控偏離車道，向右撞倒路旁電桿，扯斷電線後，撞上路旁一台機車才停住。

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轄區社后派出所警員獲報趕抵發現，槽車撞倒路旁電桿後，還有2 車道可以通行，但電桿上的電線被扯斷後，路口周邊交通號誌全不亮，趕緊增派警力，疏導附近車流。

警方隨後替林男酒測，測得呼氣酒測值為0；林男告訴警察，事故前他突然恍神，才失控撞倒電桿。還好槽車撞倒旁機車時，機車上無人，否則後果不堪設想。

事故後，警方除通知台電公司與區公所派員修繕被撞倒的電桿與搶修交通號誌；經搶修後，僅剩大同路一段286巷口號誌尚未恢復，由員警在現場指揮交通，疏導車流中。

一輛水泥槽車今天下午行經新北市汐止區大同路一段286巷口時，失控撞倒路旁電桿，扯斷電桿上交通號誌電線，致附近交通號誌「全瞎」，還波及路旁一輛機車。（記者林嘉東翻攝）

一輛水泥槽車今天下午行經新北市汐止區大同路一段286巷口時，失控撞倒路旁電桿，扯斷電桿上交通號誌電線，致附近交通號誌「全瞎」；新北市汐止警分局社后派出所警員緊急通知台電搶修，與調派警力疏導車流，未造成車輛回堵。（記者林嘉東翻攝）

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