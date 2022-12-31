小黃被BMW撞翻 20名路人協助搶救司機乘客
2022/12/31 12:44
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅23歲的陳姓男子，駕駛BMW名車，今天清晨行經中市黎明路二段、馬龍潭路口，與黃姓司機駕駛的計程車相撞，小黃當場被撞得側翻，警方初步研判，肇事因素是陳男沒有依規定禮讓行車，計程車行經路口沒減速，溫馨的是，案發後小黃司機黃男與一名乘客受困，約20名路人紛紛上前救援，兩人擦傷送醫無大礙。
依交通規則，設有閃爍警示燈的路口，主幹道閃爍黃燈，應減速度慢行，禮讓主幹道的汽機車，次要幹道閃爍紅燈，應停車再行駛，六分局交通分隊調查，今天清晨陳姓男子駕駛BMW，從河南路沿馬龍潭路直行（次要幹道，閃爍紅燈），陳姓司機駕駛計程車，從市政路沿黎明路二段內側車道行駛（主要幹道、閃爍黃燈），雙方於黎明路二段、馬龍潭路口相撞。
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監視器畫面顯示，計程車被BMW撞上後，衝向右方側翻，還壓毀一輛路旁的黑色豐田汽車，白色的BMW轎車則衝向前方的人行道，撞毀人行道旁的招牌，三車都受損頗嚴重（含黑色豐田車），溫馨的是，案發地點位於商業區，許多路人紛紛停下腳步，協助側翻小黃的黃姓司機與乘客脫困，兩人送到林新醫院就醫，身體擦挫輕傷。
警方初步研判肇事原因，是BMW沒有停車、禮讓主幹道的計程車，計程車則沒有依規定，於路口減速，雙方都沒有酒駕，詳細肇事原因將送至中市警局交通大隊分析。