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    獨家》公車撞死母嬰影像曝光！妻護子推夫救夫命 首當其衝被撞死

    走在左側、推娃娃車的季男看到公車快速左轉迎來，立刻伸手護妻。（記者蔡淑媛翻攝）

    走在左側、推娃娃車的季男看到公車快速左轉迎來，立刻伸手護妻。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/12/31 13:12

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市27日深夜發生公車撞上一家3口，造成30歲李姓妻子與1歲兒子身亡，僅季姓伊拉克籍丈夫輕傷倖存的重大車禍，肇事過程影像首度曝光，可見公車左轉快速，走在左側、推娃娃車的季男發現時立刻伸手護妻，妻子也趕緊要抱嬰兒車上兒子保護，最後要撞上那一刻，妻子疑似伸手推開丈夫，首當其衝被撞倒，丈夫因此擦撞輕傷，丈夫倒地後也立刻起身衝去抱起兒子，察看妻子，夫妻情深互相保護，令人感動心碎。

    路口監視器清楚拍下豐原客運280路的肇事過程，公車在學士路、英才路口時稍減速待對向車輛經過後，竟加速左轉英才路，直接高速撞上斑馬線的一家3口，由於速度過快，公車撞人之後未立即停車，還往前行駛20公尺才停車，陳姓司機下車跑向倒地的李女察看，隨即又跑回車上，再下車看抱兒子的季男。

    當天車禍影像可清楚看到，季男一家3口晚上11點多時，原打算去學士路上麥當勞用餐但已打烊，回程在北區中國醫藥大學對面的學士路、英才路口走斑馬線過馬路，已快過完路口卻遭到高速左轉公車撞上，走在右側的妻子首當其衝撞上倒地被拖行、嬰兒車的兒子也被撞飛，丈夫被擦撞彈開到一旁，怵目驚心。

    季男被撞開後倒地後，趕緊起身抱起倒在地上的兒子，再跑到妻子旁察看，看到妻兒奄奄一息，當場崩潰跪地，他受訪時曾形容，他抱兒子時還有一絲氣息，1分鐘後斷氣，妻子5分鐘也過世了。

    全程目睹車禍的季男在車禍隔天受訪時氣憤表示，陳姓司機「開得很快、超級快速」，撞倒嬰兒車，妻子也被壓在車輪下，司機看他抱兒子竟劈頭就說「我沒看到你們」，講完沒有一句道歉就開始打電話，痛罵司機行徑非常無禮，在檢方偵訊後司機現身向李女父親致歉，季男更是氣到轉身離開「我不想看到他！」

    車禍發生時李女及男嬰當場無呼吸心跳，警車先到場，不久第1輛救護車到場將男嬰送醫後，第2輛救護車也到場將李女送醫急救都無效，兩人身上都有多處瘀傷及擦挫傷。

    肇事司機無酒駕但供稱因天色昏暗、視線死角沒有看到人才釀禍，不過從監視器監影像可見，現場有路燈照明不算昏暗，旁邊的中國醫大門口更是燈火通明，檢方訊後將司機依過失致死罪，因A柱視線死角及疏於注意車前狀況釀禍，諭知10萬元交保候傳。

    李女見公車撞來，趕緊要抱嬰兒車上兒子保護，最後要撞上那一刻，疑似伸手推開丈夫，首當其衝被撞上。（記者蔡淑媛翻攝）

    李女見公車撞來，趕緊要抱嬰兒車上兒子保護，最後要撞上那一刻，疑似伸手推開丈夫，首當其衝被撞上。（記者蔡淑媛翻攝）

    李女見公車撞來，趕緊要抱嬰兒車上兒子保護，最後要撞上那一刻，疑似伸手推開丈夫，首當其衝被撞上。（記者蔡淑媛翻攝）

    李女見公車撞來，趕緊要抱嬰兒車上兒子保護，最後要撞上那一刻，疑似伸手推開丈夫，首當其衝被撞上。（記者蔡淑媛翻攝）

    公車左轉撞上一家3口，造成母嬰慘死。（記者蔡淑媛翻攝）

    公車左轉撞上一家3口，造成母嬰慘死。（記者蔡淑媛翻攝）

    公車左轉撞上一家3口，季姓丈夫被擦撞彈開倒地輕傷。（記者蔡淑媛翻攝）

    公車左轉撞上一家3口，季姓丈夫被擦撞彈開倒地輕傷。（記者蔡淑媛翻攝）

    季男被公車擦撞後，趕緊起身去抱被撞飛倒地的兒子。（記者蔡淑媛翻攝）

    季男被公車擦撞後，趕緊起身去抱被撞飛倒地的兒子。（記者蔡淑媛翻攝）

    季男抱兒子，立刻察看被撞倒在地的妻子。（記者蔡淑媛翻攝）

    季男抱兒子，立刻察看被撞倒在地的妻子。（記者蔡淑媛翻攝）

    司機撞上一家3口後，車子未停下仍往前開20公尺，司機跑下車察看倒地的李女，又跑回車上。（記者蔡淑媛翻攝）

    司機撞上一家3口後，車子未停下仍往前開20公尺，司機跑下車察看倒地的李女，又跑回車上。（記者蔡淑媛翻攝）

    司機看到季男抱兒跪在地上，劈頭就說「我沒看到你們」。（記者蔡淑媛翻攝）

    司機看到季男抱兒跪在地上，劈頭就說「我沒看到你們」。（記者蔡淑媛翻攝）

    車禍發生後，警車先到場，第1輛救護車到場將男嬰送醫。（記者蔡淑媛翻攝）

    車禍發生後，警車先到場，第1輛救護車到場將男嬰送醫。（記者蔡淑媛翻攝）

    車禍發生後，警車先到場，第2輛救護車到場將李女送醫。（記者蔡淑媛翻攝）

    車禍發生後，警車先到場，第2輛救護車到場將李女送醫。（記者蔡淑媛翻攝）

    季男一家3口要到麥當勞用餐但已打烊，回程過馬路離開。（記者蔡淑媛翻攝）

    季男一家3口要到麥當勞用餐但已打烊，回程過馬路離開。（記者蔡淑媛翻攝）

    公車在路口加速左轉英才路，直接高速撞上斑馬線的一家3口。（記者蔡淑媛翻攝）

    公車在路口加速左轉英才路，直接高速撞上斑馬線的一家3口。（記者蔡淑媛翻攝）

    公車左轉撞上斑馬線上一家3口後，仍行駛約20公尺才停下。（記者蔡淑媛翻攝）

    公車左轉撞上斑馬線上一家3口後，仍行駛約20公尺才停下。（記者蔡淑媛翻攝）

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