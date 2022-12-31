1天100萬！清除內湖垃圾山逾期 廠商被罰鉅額違約金

內湖垃圾山目前已改為綠地公園。圖為2013年施工狀況。（資料照）

2022/12/31 09:57

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市環保局2006年發包「台北市內湖垃圾山清除統包工程」，由福清公司得標，原定1550天內竣工，但環保局考量多項事由，延展1040天，惟福清仍延遲68天才完工，環保局遂扣罰6883萬餘元逾期違約金。福清不服，興訟除了抗罰，並要北市府再給付工程費用，共1.8億餘元，一審台北地院判環保局返還5790萬餘元，二審高等法院30日改判4942萬餘元。

判決指出，環保局與福清2006年10月4日簽訂「臺北市內湖垃圾山清除統包工程」採購契約，約定由福清承攬施作，原定自開工日起1550日曆天內竣工，惟履約期間因多項事由，環保局核定展延工期1040天，故預定竣工日期展延至102年11月15日。該工程2014年1月22日竣工，環保局以逾期68天為由，扣罰逾期違約金6883萬2878元。

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福清不服，認為施工期間有諸多情事變更，興訟請求法院命環保局給付1億8381萬9608元本息，包括工程再予展延工期614日的工程款（以工程款抵扣的逾期違約金）6883萬2878元、2010年8月至2013年5月間因趕工支出的工程直接費用9944萬7000元及間接費用695萬1345元、展延工期所生的工程管理費254萬3226元及保險費56萬9600元、5％營業稅共計547萬5559元等語。

環保局則主張，依契約約定，福清負有提出90萬立方公尺土石方處理計畫的義務，不得以招標資料請求給付費用及展延工期，福清投標時早已知悉地質情況，卻以各項理由請求展延工期，逾期才完工，扣罰6883萬餘元合理。

一審北院認為福清主張部分合理，判付5790萬2409元本息；福清與環保局均不服，上訴二審。

高院認為，福清以「降雨天數增加」、「格樑護坡工程受陰雨影響增加土方翻曬時間以降低含水量」、「高灘地分區範圍進行篩分清運及第一次變更設計」為由，請求展延48天工期合理。

但高院指出，福清提出「地質情況差異」、「焚化廠拒收及歲修」、「工區現場堆滿篩分後土石方，及可燃物且北投焚化爐歲修及內湖、木柵焚化爐調度不足影響篩分及清運」、「受土石方清運影響實際數量」、「北市環保局未提供充足焚化量影響後續暫置區平台回填夯實及景觀設施之施作」、「高灘地防災土堤配合水利處防汛規定辦理保留而增加挖除工期」、「高灘地回填追加工程配合監造要求重新開挖檢驗」等事由，請求展延工期，並不合理。

綜上，高院認定環保局溢扣逾期違約金4858萬7914元，加上工程管理費80萬0645元及營業稅4萬0032元，應給付福清4942萬8591元，可上訴。本案合議庭成員為審判長翁昭蓉、陪席法官廖珮伶、受命法官羅惠雯。

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