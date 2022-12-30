台中豐原雅速達廠房火災4死 老闆80萬交保「遮臉」到殯儀館

雅速達廠房火災造成4人死亡，董事長詹家銘在交保後前往殯儀館，遮臉躲避媒體。（記者張瑞楨攝）

2022/12/30 18:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區生產排風扇、水冷扇的雅速達股份有限公司，其廠房昨天施做地板牆壁油漆時，疑因外籍移工焊接，火花引燃油性的塗料，瞬間大火導致4死1重傷、1輕傷的悲劇，台中地檢署今天傳喚該公司董事長詹家銘，認為他涉嫌沒做好工安，導致這場悲劇，涉嫌過失致死罪，裁定80萬元交保，他到殯儀館時，一度遮臉躲媒體。

雅速達公司是詹家銘於2005年創立，該公司網頁簡介顯示，是生產大型負壓排風扇、工業變頻水冷扇、強力送風機及輕鋼架循環扇等產品的「專業通風降溫設備廠」，曾獲ISO9001品質系統要求認證。眾多產品獲歐盟CE、美加cUL及多項國內、外專利認證。

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昨夜的這場大火，台中地檢署檢察長郭永發，指派主任檢察官吳錦龍、陳信郎、檢察官陳佞如偵辦，今天初步釐清，起火源因是該工廠倉庫內，同時由台灣籍的9名員工，施做地板牆壁夾層的塗裝，另有外籍移工在焊接，焊接的火光，瞬間把易燃、易揮發的塗裝溶劑引燃，瞬間竄起大火濃煙，4人逃生不及命喪火窟，包括該廠的廠長邱能正。

中檢今天傳喚該公司董事長（負責人）詹家銘，該公司員工（施工人員）、幹部、焊接的移工等6人，初步認定詹男可能沒做好工安，導致這場死亡火警憾事，涉嫌刑法過失致死等罪嫌，諭知具保80萬元，其餘5人請回。

詹男今天並到台中殯儀館，向殉職的廠長邱明正致意，但他全程神色凝重，閃避媒體而不發一語，還一度由家屬遮臉，拒絕發表意見。

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