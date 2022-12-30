12/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

今晚（12月30日）開獎的第111200312期今彩539頭獎開出1注；111200114期大樂透、第111200312期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/12/30 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月30日）開獎的第111200312期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由高雄市楠梓區後昌路134號1樓「運全彩券行」開出；111200114期大樂透、第111200312期雙贏彩頭獎摃龜。

第111200114期大樂透中獎號碼為「05、08、14、17、20、46。特別號：07。」頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得239萬6672元；參獎共49注中獎，每注可得2萬9910元；肆獎共138注中獎，每注可得6827萬元；伍獎共2058注中獎，每注可得2000元；陸獎共3059注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9172注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4700注中獎，每注可得400元。

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第111200114期49樂合彩中獎號碼為「05、08、14、17、20、46」，四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共227注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3924注中獎，每注可得1250元。

第111200312期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、11、13、14、17、19、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共174注中獎，每注可得500元；肆獎共1605注中獎，每注可得100元。

第111200312期今彩539中獎號碼為「04、05、08、10、29」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共293注中獎，每注可得2萬元；參獎共8864注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8064注中獎，每注可得50元。

第111200312期39樂合彩中獎號碼為「04、05、08、10、29」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共382注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2986注中獎，每注可得1125元。

第111200312期3星彩中獎號碼為「964」，正彩共7注中獎，每注可得1萬2500元。

第111200312期4星彩中獎號碼為「0372」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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