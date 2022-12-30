「超偶女歌手」淪詐欺共犯 3年不法獲利逾7千萬

曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，與男友吳宗祐涉嫌不法被移送。（記者劉慶侯翻攝）

2022/12/30 11:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，與男友吳宗祐涉嫌共謀先設立多家人頭公司，再向國內廣告界龍頭「宏將廣告」，以有廣告業務要與廣告公司合作進行詐騙，2017年至2020年間獲利至少逾7千多萬元，台北市刑警大隊偵三隊經蒐證，將兩人依詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。

以選秀的歌手出道的林鑫汝，是國立中正大學哲學系畢業的高材生，但賽後逐漸淡出演藝圈，與36歲的男友吳宗祐相戀多年。

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北市刑警大隊偵查第三隊是接獲宏將廣告報案，指稱吳嫌曾表示有廣告業務想與他們合作，並指定數間廣告公司與宏將合作進行手機遊戲廣告；但吳所指定的數間廣告公司並未實際從事廣告業務，但最後卻沒有做出一個廣告，卻不斷向宏將請款得利。

宏將廣告指控，他們後來發現吳嫌將他們所匯款項轉匯至吳嫌自己的公司和個人帳戶內，自106年至109年間以此買空賣空詐欺手法，獲得約7千多萬元。

北市刑大偵三隊介入調查，發現吳男利用偽造文書、製作不實的收據請款單，向廣告公司收取費用，3年間共騙走7千多萬元。警方在28日登門逮人，共計逮捕吳姓主嫌在內等7名嫌犯，意外發現以選秀的歌手出道的林鑫汝也在內，不僅是吳嫌的女友，亦是共犯結構成員。

警方查出吳嫌將詐獲的鉅款利用人頭帳戶洗回個人帳戶，買下兩處豪宅、名車。訊後依照詐欺、洗錢防制法、偽造文書以及商業會計法等罪嫌，將全案移送台北地檢署偵辦。

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