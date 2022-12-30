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    黑幫組投資詐騙集團還送保溫杯、SOGO禮券 21人上當損失逾億元

    警方將黃嫌等21人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    警方將黃嫌等21人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/30 11:50

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會黃姓成員涉嫌籌組投資詐騙集團，將機房隱身在柬埔寨，假借美國著名信評機構「穆迪公司」名義詐騙國人，只要有民眾受騙加入投顧群組，還會寄送保溫杯及SOGO禮券取信，短短5個月至少有21人受騙，財損達上億元，刑事局偵四大隊第一隊今天宣布搗破，逮黃等21人到案，依組織犯罪、詐欺、洗錢及人口販運等罪移送檢方偵辦。

    警方調查，45歲黃男為首的集團，自去年十月起分別在新北市、桃園市成立人頭投顧公司，張貼博弈工作的高薪廣告，卻仲介國人赴柬埔寨，以一人分飾多角之方式，從事詐騙機房話務人員，並透過簡訊商發送投資簡訊及製作講稿吸引被害人加入投顧群組。

    為取信被害人加碼投資，該集團成員會於投顧群組直播，跟被害人互動，且舉辦抽獎活動，寄送印有「Moody's」保溫杯及SOGO禮券給被害人。該集團行騙5個月後，因發現有許多被害人已向警方報案，為免被查獲，便改弦易轍，進行其他的不法行為。

    警方據報後，經長期蒐證，本月14日兵分多路，逮捕黃等21人到案，其中8名成員是被該集團假徵才廣告騙往柬埔寨，且該集團要求必須從事半年的詐騙機房話務，才能返國，不然需繳付機票、旅館等費用的半強迫下，加入該集團行列。

    此外，刑事局偵二大隊破獲投資詐騙集團旗下分別以余姓、許姓為首的兩個洗錢水房，他們負責在國內提領贓款，以及將被害人匯入的人頭帳戶進行多次轉帳與購買虛擬貨幣，遂行洗錢，警方共陸續逮捕余、許等56人到案，旗下成員當中更有3人分別有天道盟、竹聯幫、四海幫背景，皆依法移送檢方偵辦。

    刑事局分別破獲三個假投資詐騙集團，警政署署長黃明昭到場聽取相關簡報。（記者邱俊福攝）

    刑事局分別破獲三個假投資詐騙集團，警政署署長黃明昭到場聽取相關簡報。（記者邱俊福攝）

    警方查扣手機、保溫瓶、禮券、存摺、電腦主機及筆電等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣手機、保溫瓶、禮券、存摺、電腦主機及筆電等贓證物。（記者邱俊福攝）

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