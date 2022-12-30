「魚鱗變衣服」聞名國際 他摔癱訴請國賠2576萬結果出爐

全球首創開發魚鱗片膠原蛋白胜肽原布料的侯二仁，騎電動滑板車上路摔癱，訴請國賠千萬，北院認為他騎車行經凹陷處時車速不慢，應自負8成責任，判北市新工處賠償467萬多元。（資料照）

2022/12/30 10:08

〔記者溫于德／台北報導〕全球首創開發魚鱗片膠原蛋白胜肽原布料的侯二仁，3年前騎電動滑板車上路，因道路凹陷摔癱，訴請國賠2576萬多元，台北地院認為，侯騎滑板車行經該凹陷處時，並未明顯減速，應自負8成責任，至於台北市政府工務局新建工程處因設置或管理有所欠缺，也應負2成責任，判賠467萬多元。可上訴。

侯二仁主張，2019年1月28日下午2時許，自己騎電動滑板車停等紅燈準備過馬路前往科技大學停車場取車時，因路面不平且有坑洞，導致滑板車前輪撞到坑洞，他的身體因此越過滑板車的把手，撞到路邊電桿基座螺帽後失去知覺。

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侯二仁表示，自己被送醫急救經長達10小時手術後，脊髓完全損傷，四肢也已癱瘓，雖經住院治療，但因中樞神經系統機能極度障礙，終身不能從事任何工作，頸部以下仍四肢癱瘓，需專人24小時照護，並領有身心障礙證明。

侯二仁說，自己是台灣大學工業工程研究所畢業、博士班修習中，更是名謦享譽國際之「UMORFIL®優膚美®」仿生纖維技術的獨家研發者，也是一家公司的負責人，前景一片看好，國內外廠商競相合作，未料因路段有凹陷導致他四肢癱瘓，因此向新工處、台大求償2576萬多元。

新工處辯稱，事發路段所座落土地管理機關是台大，台大是本件賠償義務機關，且台大周邊退縮無遮簷人行道地磚凹陷不平整及破損範圍過大，非新工處透過零星修補可以修復，否認賠償責任。台大說，侯二仁行經的路段所有權人是國家，屬於國有地，非台大所有，拒絕賠償。

北院認為，侯二仁騎滑板車在道路上行駛，本來就有一定的危險性，並從他跌倒後還飛撞電線桿基座導致癱瘓來看，顯然他騎滑板車的速度並不慢，所以他應該自負8成責任，新工處負2成責任，判賠467萬多元，台大免賠。

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