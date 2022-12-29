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    台中車禍奪命高居全國第三 「十大易肇事路口」曝光

    台中市警局於易肇事路口設置「科技執法」設備。（記者張瑞楨攝）

    台中市警局於易肇事路口設置「科技執法」設備。（記者張瑞楨攝）

    2022/12/29 20:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕交通部統計指出，台中市車禍死亡人數，高居各縣市第三，今年1至10月，台中市車禍死亡高達253人，死亡人數僅次高雄與新北市的308、263人，這還不包括本月27日晚間豐原客運公車撞死過馬路的母親與幼子；市警局加強防制車禍，包括於「中市十大易肇事路口」，設「科技執法」、闖紅燈或測速照相，但這十處路口，今年仍有662件車禍，造成1人死亡、395人受傷。

    上述「十大易肇事路口」，從今年元旦至本月29日，車禍件數居冠的是北區崇德路、三民路、五權路的五叉路口，此路口今年二月設置「科技執法」，仍有130件車禍，死亡1人，受傷達107人；居次是南屯區五權西路與環中路口，設有測速、闖紅燈照相，有103件車禍，19人受傷（無人受傷）；第三則是西區台灣大道與忠明路口，設有科技執法與闖紅燈照相，仍有85件車禍、59人受傷（無人死亡）。

    至於其他路口，分別是南屯區向上路與環中路口（闖紅燈照相）、南屯區向上路與五權西路口（員警值勤）、西屯區台灣大道與文心路口（科技執法）、北區太原路與崇德路口（闖紅燈照相）、北屯區崇德路與文心路口（科技執法加闖紅燈照相）、南區忠明南路與國光路口與沙鹿區三民路與台灣大道路口（員警值勤）。

    至於台中市車禍死亡人數，名列各縣市第三，台中市警局強調，如果依照人口數平均數值計算，台中市今年1至10月車禍死亡的人數，是各縣市第四，比高雄市的308人、新北市的263人、台南市的248人低，僅次於台北市（87人）、桃園市（210人）。

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