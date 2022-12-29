2男酒後亂棒打死6旬街友 他提供凶器多判6個月

2男酒後亂棒打死6旬街友，警方當時封鎖現場採證。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/12/29 20:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市63歲陳姓男子與33歲盛姓、38歲廖姓男子，皆為長期流連桃園市立圖書館桃園分館的街友，今年5月間，盛、廖2人酒後與陳男發生口角，分持鋁棒、鐵撬、酒瓶將陳男活活打死，桃園地院合議庭認為2人無殺人故意，改依傷害致死罪判處廖男8年6月徒刑，盛男則被判刑9年，因他提供凶器等理由，背負的刑責比廖男還重。

死者陳男及盛、廖2人都是街友，經常流連桃園市圖書館桃園分館，今年5月8日晚間9點多，盛、廖2人酒後與陳男發生口角，盛男氣不過找來鐵撬交給廖男，自己則持一旁鋁棒，對陳男一陣狂毆猛打，施暴後3人仍吵成一團，隔天凌晨0點29分左右，盛、廖男氣不過，再持鐵撬、鋁棒、酒瓶朝陳男身體、四肢、額頭攻擊，最終導致陳男重傷身亡，當天上午社工查訪發現報案，警方隨即逮到盛男，廖男逃亡多日後於旅館落網。

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判決指出，盛、廖2人審理中均認罪，並有社工等證人證詞，以及現場勘驗、相驗報告等，2人犯行可認定；此外，從2人及相關證人說詞，盛、廖2人與陳男過去並無仇怨，衝突原因僅係當天口角糾紛，尚難就此認定2人有殺害陳男動機或意圖，而陳男傷勢位置集中在胸腹部、雙腳及臀部，較為嚴重的骨折處在胸部外側肋骨及右前臂，頭部雖有傷但並非2人攻擊目標，從傷勢分布位置來認定2人有殺害陳男故意尚有疑問，另從現場目擊證人說詞，2人第2次攻擊後，曾上前查看陳男傷勢，無法排除2人辯稱「只是要教訓陳男」的真實性，根據上述理由，難認2人有殺人故意。

審酌盛、廖2人與陳男素無仇怨，僅因口角紛爭就持酒瓶、鐵撬、鋁棒毆打陳男致死，造成無法回復的憾事，復衡酌2人雖坦承犯行，但未與陳男之子達成和解、取得原諒，且均有傷害前科，審結依傷害致死罪判處廖男8年6月徒刑，盛男除了提供鐵撬給廖男，又持酒瓶攻擊陳男頭部，應該要承受比廖男更重刑罰，因此判處他9年徒刑，可上訴。

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