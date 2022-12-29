妻兒慘死公車輪下 外籍夫親屬痛提5聲明：盼望喚醒台灣當局

妻兒被公車撞死，倖存丈夫親屬發文質疑，公車「撞到爸爸之後，車子沒有減速，才又撞到媽媽跟小孩」。（警方提供）

2022/12/29 18:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原客運公車27日深夜撞上走斑馬線過馬路的一家三口，李姓年輕母親與1歲幼兒慘死，倖存的伊拉克籍丈夫的親屬昨天（28日）沉痛在臉書發文，提出5項質疑，包括公車「撞到爸爸之後，車子沒有減速，才又撞到媽媽跟小孩」，他希望喚醒台灣當局，「我們的聲音不僅在台中，而且能傳到台灣相關部門」。

而外籍丈夫的親屬用英文書寫的聲明，作家吳珊珊翻譯為中文，公布在臉書。

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外籍丈夫的親屬發文說，動機是希望喚醒台灣相關部門，包括交通運輸公司、安全、急救部門、媒體等，為此事負起責任，能用更好方式處理類似事件。

他提出5項重點，包括只允許合格、受過訓練且具耐心、能即時反應的司機，開上台灣擁擠的街道。這起死亡車禍中，公車司機疾速左轉，司機不是安全駕駛，而是想趕快回家，撞倒一家三口後，沒有馬上停下來，也沒有即時反應，沒有立刻聯繫緊急救護單位。

他質疑，公車撞到爸爸，車速完全沒有慢下來，才又撞到其他家人；肇事地點距離中國醫學大學附設醫院的急診室僅幾百公尺遠，救護車卻花了一段時間才馳抵，「要不是駕駛完全無知，沒有馬上叫救護車，或是急救單位花一些時間才來處理」。

他也質疑媒體，告訴媒體實際發生的情況，卻感覺「有些特定媒體從業人員，受到運輸公司指示，要把這個意外帶成別的風向」，另一個糟糕的事情是，安全部門（警方）帶著肇事司機，到倖存者與死者面前（下跪），他們認為違反常，「除了故意要來測試你的耐心及憤怒，我不知道該怎麼解讀」。

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