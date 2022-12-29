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    蕭景田涉入賄選案「神隱」被通緝 地方鄉親：不尋常

    國民黨中常委蕭景田目前行蹤不明。（資料照）

    國民黨中常委蕭景田目前行蹤不明。（資料照）

    2022/12/29 17:06

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨中常委蕭景田涉入台北市新科議員林杏兒樁腳買票案，檢調約談相關人，只有蕭景田遲遲不到案，士林地檢署已發布通緝。蕭景田是現任國民黨彰化縣黨部主委，黨部員工今天（29日）試著打蕭景田手機，但手機關機，透過助理也找不到人，幾乎「神隱」。地方鄉親不相信蕭景田會搞神隱，可能是出國，也希望他能盡快出面向檢方說明。

    57歲的蕭景田曾任彰化縣立委、副議長及鄉長等，地方政治實力雄厚，他也擅長經營餐廳、飯店等事業，在北投、彰化都有投資高檔飯店，是現任北投麗禧溫泉酒店董事長、中華民國觀光旅館商業同業公會常務理事。

    據了解，國民黨籍台北市士林、北投區議員林杏兒樁腳，國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川，涉嫌以1萬元向1名里長買票，請求支持林杏兒，而蕭景田疑似就是資金提供者。士林地檢署日前發動搜索，26日約談曾男、蕭男等多名里長，但蕭景田未到案，行蹤不明，檢方今日對他發布通緝。

    蕭景田遭通緝一事傳回彰化，不少人都說「不可能」；不具名的地方鄉親說，認識蕭景田多年，蕭景田是見過大風大浪的人，不可能為了這樣的事情神隱而自毀前程，覺得有可能是已經出國或是生病住院，絕不可能故意讓檢方找不到人。

    國民黨彰化縣黨部人員說，蕭景田今天沒到辦公室，也沒有交代行程，一直到中午都沒有出現在縣黨部或辦公室，行動電話也關機，透過助理也找不到人。據悉，蕭景田已至少超過一個禮拜未到黨部，也未在地方上公開露面。

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