公車撞死母嬰》外籍夫親人指控︰駕駛無知、警方處置 在在違反常理

台中市27日深夜，發生一家三口推娃娃車過馬路時遭公車左轉撞上，釀成2死1傷的悲劇，拆散一個美滿家庭。（取自臉書、警方提供，本報合成）

2022/12/29 16:26

相關新聞連結：

公車撞死母嬰》學霸女兒願望成空 父心碎痛哭：真的很不甘心

〔即時新聞／綜合報導〕台中市27日深夜，發生一家三口推娃娃車過馬路時，遭豐原客運公車左轉撞上，造成30歲李姓媽媽和1歲兒子當場慘死，獨留伊拉克籍季姓丈夫輕傷倖存。季男親人得知這起不幸的噩耗後，今（29）日在臉書發文指控，整起事件與台中警方處理過程，違反常理的令她不知如何解讀。

請繼續往下閱讀...

季男親人今日在個人臉書貼文，先是在開頭提到自己在12月27日的晚間，得知了一個令人心碎的消息，「一個悲慘的意外導致我的侄子及他的母親喪生了」，並哀傷表示一個滿懷期望的家庭，在一秒鐘之內就天人永隔了。而面對這樣的悲劇，也讓家中的每個人都感到悲痛萬分。

接著季男親人提到，自己這次特別公開發文的目的，是希望可以幫助喚醒台灣的有關當局含交通運輸公司、安全、急救部門、媒體等單位，能來為這起事件負責，且能夠有一個更好的方式」來處理類似事件，「這是一個家庭試圖在斑馬線上合法合規過馬路所發生的事。讓我們的聲音能夠傳達到不只是台中，而是全台灣的有關當局」。

季男親人在貼文名列5大重點，她首先直指肇事的豐原客運陳姓司機，表示在這場交通意外裡，駕駛行駛一輛無乘客的公車疾速左轉，能很肯定的是他的目的「絕對不是安全駕駛，而是想要趕快回家」。接著提到肇事司機在第一次撞擊，將季男給撞倒後，並沒有馬上慢下來，才因此又撞到了同行的家人，然而肇事司機竟只對他們表示，「我沒看到你們」。

季男親人還特別指出，肇事司機事後沒有即時反應，做出馬上與緊急救護單位聯絡等行動。文中提到，事發地點距離中國醫學大學醫院急診室只有幾百公尺遠，而救護車花了一些時間才抵達現場，當時大約是午夜11點，而路上也幾乎沒有車輛或行人，「這個可以看出要不就是駕駛完全無知，沒有馬上叫救護車，或是急救單位花了一些時間才來處理」。

文末也是最令季男親人難以釋懷與無法理解的，台中警方竟然在第一時間，帶著肇事司機到倖存者及死者面前，希望他們接受這名殺人犯的下跪道歉，「這個對我們來說是完全違反常理的，除了故意要來測試你的耐心及憤怒，我不知道該怎麼解讀這樣的行為」。

此外，季男親人還特別提到，在事後面對很多採訪和媒體曝光，也都詳細告訴了他們實際發生的情況，「但感覺有些特定媒體從業人員是受到運輸公司指示，要把這個意外帶成別的風向」。

季男臉書有夫妻倆的甜蜜合影。（取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法