花蓮3老婦南橫採生薑翻車昏迷無人知 2死1傷

南橫霧鹿林道今早發生休旅車墜落事故，造成2死1傷。（記者黃明堂翻攝）

2022/12/29 14:51

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉南橫公路霧鹿林道3公里處一處菜園今晨被民眾發現一輛一輪朝天的休旅車，車內3人無反應，救護人員趕到時，2人已無呼吸心跳，送醫宣告不治，另一人經搶救恢復意識，在醫院救治中。警方調查，3位老婦是昨天從花蓮富里相偕到南橫採生薑，翻車後重傷昏迷加上低溫，終至2死1傷。

關山警分局表示，霧鹿派出所今天上午7點半，接獲民眾報案，指有自小客翻落田邊，經員警趕赴現場與消防救護人員合力救援，有2名女子已無生命跡象，送醫搶救後仍宣布不治；另1名女子經搶救後生命跡象穩定。

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警方初步了解，3人都是花蓮縣富里人，69歲何女於昨天載同69歲陳女與74歲宋陳女到南橫霧鹿的農地，受雇採集生薑，當時還有一些住在附近的民眾受雇，一同採收，下午2點左右收工，在地的工人都已各自開車或騎車離開，3婦是最後一部車，疑在經過霧鹿林道3公里處時翻落10尺下方菜園。

3婦在發生意外後，可能都陷入昏迷，本身無法報案求救，地處偏僻，也無民眾發現，因此受困車上渡過寒夜低溫。其中1婦的家屬因遲等不到人回家，今天上山尋找，沿她們工作路線才在一處菜園發現人車，並報案求救。

南橫霧鹿林道今早發生休旅車墜落事故，造成2死1傷。（記者黃明堂翻攝）

南橫霧鹿林道今早發生休旅車墜落事故，造成2死1傷。（記者黃明堂翻攝）

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