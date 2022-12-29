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    妻涉現金賄選 嘉縣議員陳文忠被提當選無效之訴

    嘉義地檢署今提起第3波當選無效之訴。（資料照）

    嘉義地檢署今提起第3波當選無效之訴。（資料照）

    2022/12/29 13:08

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕九合一選舉落幕，嘉義地檢署今天提出第3波當選無效之訴，其中嘉義縣無黨籍議員陳文忠，因其蔡姓妻子、鄉民代表候選人涉嫌賄選，12月28日依照違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，對蔡女等人提起公訴，嘉檢今並對陳文忠提起當選無效之訴。

    嘉檢調查，蔡女涉嫌於今年10月、11月間，向選區選民現金買票，此外，陳文忠也涉嫌透過林姓鄰長夫妻、嚴姓友人現金買票，檢方認為，雖都非陳文忠親自買票，然而透過重要親友交付選民現金，尋求選民投票支持，也屬陳文忠共同參與、授意而不違背其本意之情形，屬於共同賄選行為，因而對陳文忠提起當選無效之訴。

    陳文忠今回應「怎麼可能買票?」平時問政、為民服務比其他人都認真，從事社會公益不遺餘力，他相信司法會證明其清白。

    除陳文忠案，嘉檢今針對4案4人提當選無效之訴，包括新港鄉鄉民代表當選人何文珊，因其先生洪茂睿涉於今年11月，以現金買票尋求選民支持，被依違反選罷法起訴，檢方對何文珊提起當選無效之訴。

    番路鄉鄉民代表當選人林朝新，2017年曾涉及駕車肇事致人傷害而逃逸案件，經判處1年2個月刑期、緩刑2年確定，今年4月再因酒駕涉犯公共危險案，嘉義地方法院6月判刑2個月確定，依選罷法刑期尚未執行完畢前，不得登記參選，然林朝新仍違法登記參選並當選，已涉及違反選罷法，本月22日對林朝新提起當選無效之訴。

    布袋鎮樹林里長當選人莊仁義及其郭姓妻子因涉幽靈人口案件，嘉檢依涉犯妨害投票正確罪嫌起訴，並針對莊仁義提起當選無效之訴。

    布袋鎮貴舍里長當選人張豐欣涉嫌為求當選，今年6、7月間經由家戶拜訪送燻茶鵝，涉犯選罷法投票行賄罪嫌被起訴，檢方對張豐欣提起當選無效之訴。

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