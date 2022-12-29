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    渣男「撿屍」女子公廁性侵 得逞還撿走皮包買菸酒

    湯姓男子「撿屍」女子在公廁性侵，完事還拿走皮包買菸買酒，被桃園地院依強制性交罪判處4年徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    湯姓男子「撿屍」女子在公廁性侵，完事還拿走皮包買菸買酒，被桃園地院依強制性交罪判處4年徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    2022/12/29 13:01

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕湯姓男子去年與友人在桃園市酒吧飲酒，離去時見友人的女性友人喝掛，將她「撿屍」到公園公廁性侵，過程中還要計程車運將幫忙攙扶下車，湯男得逞後撿走女子掉落的皮包，持信用卡盜刷買菸酒、飲料，還繳交上萬電信費，桃園地院依強制性交罪判刑4年；侵占遺失物、詐欺得利罪部分各被判罰9000元罰金、3月徒刑，若易科罰金以每日1000元折算。

    湯男與被害女子並不認識，去年10月2日晚間，2人的共同友人邀約酒吧飲酒，一行人喝到隔日凌晨，湯男與友人搭計程車離開，送友人返家後，他原車折返酒吧，「撿屍」已泥醉不堪的女子，並要計程車運將幫忙攙扶上下車，湯男將女子帶到公園公廁性侵，得逞後撿走女子掉落的皮夾。

    女子皮夾內有現金近2400元及信用卡，湯男不僅花光現金，又持信用卡盜刷買菸酒、飲料，並繳清上萬元電信費，女子清醒後驗傷提告，湯男否認犯行，辯稱當天是看到女子被丟包機車上，他好心詢問要不要一起回去，女子主動問他「要不要做我男朋友」，但女子拒絕進一步後他就離開了，也沒有看到皮包。

    女子指控歷歷，是遭湯男強拉上車，過程中她表達「不要，想回家」，仍被強拉進公廁性侵，她越反抗對方越強硬，甚至用拳頭敲打她的頭，結束後湯男恐嚇「不可以報警，不然會讓妳出事」，且拿走她掉落的皮包，她只好傳訊請朋友來救她，另有驗傷報告、證人證述等，法官認為湯男說法不足採信。

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