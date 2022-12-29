為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前金檢局長李進誠涉勁永禿鷹案 纏訟17年更四審判4年6月

    前金檢局長李進誠（左）。（資料照）

    前金檢局長李進誠（左）。（資料照）

    2022/12/29 10:44

    〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察官李進誠2005年轉任金管會金融檢查局局長，未料竟涉入「勁永」禿鷹案，一審被台北地院依圖利等罪重判10年，全案至今纏訟17年，高等法院更四審今改判4年6月，褫奪公權3年，詳細理由稍後公布。

    李進誠曾被譽為檢察界的明日之星，2005年轉任首任金檢局長，前途一片看好，未料高檢署「查緝黑金中心」（最高檢特偵組前身）偵辦股市「勁永案」時，意外查出李進誠也涉入本案，輿論譁然。

    檢方調查，李進誠疑似把檢調即將搜索「勁永」公司的消息，洩漏給記者、股市金主林明達、股市作手陳俊吉等人，以打壓勁永股價。而後林明達等股市禿鷹集團，再趁機放空大量勁永股票，分別獲利數百萬元不等。檢方偵結，以「洩密」、「圖利」等罪起訴李進誠等人。

    一審台北地院重判李進誠10年，二審高等法院改判9年6月；經最高法院撤銷發回後，更一審僅依洩密罪輕判8月；最高法院二度發回，更二審又改依貪污罪重判李6年；未料最高法院三度撤銷發回，更三審認定李觸犯刑法洩密罪，但此案審理冗長，適用96年減刑條例、速審法等減刑規定，兩度減刑後，改判李6月徒刑，得易科罰金16萬2000元。

    沒想到最高法院去年四度撤銷發回，指更三審雖認定李進誠只構成洩密罪，然而，李進誠洩密與他人獲取不法利益是否具關連性？是否構成貪污罪？仍待調查，因此撤銷發回。

    高院更四審認定李進誠觸犯公務員對主管事務圖利罪，29日改判4年6月，褫奪公權3年。可上訴。

    另外，陳俊吉更一審被依違反證交法判刑1年10月，併科罰金新台幣1000萬元，緩刑5年，因未上訴已確定；同案另5名被告，股市作手林明達、證交所專員張錫寬等人，各繳交犯罪所得，一審判刑7月至3年10月不等，准予2至5年緩刑，均未上訴而確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    股市禿鷹案 前金檢局長更三審判6月遭撤銷
    2021/08/16 11:36

    股市禿鷹案 前金檢局長更三審判6月遭撤銷
    股市禿鷹案纏訟15年 前金檢局長李進誠判刑10年變6月
    2020/09/30 12:55

    股市禿鷹案纏訟15年 前金檢局長李進誠判刑10年變6月

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    股市禿鷹案纏訟12年…前金檢局長判6年 又遭撤銷重審
    2017/07/28 18:03

    股市禿鷹案纏訟12年…前金檢局長判6年 又遭撤銷重審
    股市禿鷹案 前金檢局長李進誠圖利罪判6年
    2016/05/12 11:09

    股市禿鷹案 前金檢局長李進誠圖利罪判6年

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播