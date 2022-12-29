前金檢局長李進誠涉勁永禿鷹案 纏訟17年更四審判4年6月

前金檢局長李進誠（左）。（資料照）

2022/12/29 10:44

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察官李進誠2005年轉任金管會金融檢查局局長，未料竟涉入「勁永」禿鷹案，一審被台北地院依圖利等罪重判10年，全案至今纏訟17年，高等法院更四審今改判4年6月，褫奪公權3年，詳細理由稍後公布。

李進誠曾被譽為檢察界的明日之星，2005年轉任首任金檢局長，前途一片看好，未料高檢署「查緝黑金中心」（最高檢特偵組前身）偵辦股市「勁永案」時，意外查出李進誠也涉入本案，輿論譁然。

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檢方調查，李進誠疑似把檢調即將搜索「勁永」公司的消息，洩漏給記者、股市金主林明達、股市作手陳俊吉等人，以打壓勁永股價。而後林明達等股市禿鷹集團，再趁機放空大量勁永股票，分別獲利數百萬元不等。檢方偵結，以「洩密」、「圖利」等罪起訴李進誠等人。

一審台北地院重判李進誠10年，二審高等法院改判9年6月；經最高法院撤銷發回後，更一審僅依洩密罪輕判8月；最高法院二度發回，更二審又改依貪污罪重判李6年；未料最高法院三度撤銷發回，更三審認定李觸犯刑法洩密罪，但此案審理冗長，適用96年減刑條例、速審法等減刑規定，兩度減刑後，改判李6月徒刑，得易科罰金16萬2000元。

沒想到最高法院去年四度撤銷發回，指更三審雖認定李進誠只構成洩密罪，然而，李進誠洩密與他人獲取不法利益是否具關連性？是否構成貪污罪？仍待調查，因此撤銷發回。

高院更四審認定李進誠觸犯公務員對主管事務圖利罪，29日改判4年6月，褫奪公權3年。可上訴。

另外，陳俊吉更一審被依違反證交法判刑1年10月，併科罰金新台幣1000萬元，緩刑5年，因未上訴已確定；同案另5名被告，股市作手林明達、證交所專員張錫寬等人，各繳交犯罪所得，一審判刑7月至3年10月不等，准予2至5年緩刑，均未上訴而確定。

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