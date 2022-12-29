金門2里長當選人涉幽靈人口案 檢提當選無效之訴

金門兩里長當選人涉犯幽靈人口案，檢方提起當選無效之訴。（資料照）

2022/12/29 09:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天表示，有關偵辦幽靈人口案件，已對轄區張姓、吳姓2名里長當選人依法提起當選無效之訴。

地檢署表示，金沙鎮張姓里長當選人與其子女，自今年1月起至4月底，共同將實際上未居住該選區的12名親友戶籍虛偽遷入其參選選區內，藉以取得此次地方公職人員選舉的投票權，再由該等親友於11月26日投票當天前往投票，因而妨害投票結果正確性。張姓里長當選人與其子女等人共同涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪嫌，依法提起公訴。

請繼續往下閱讀...

地檢署表示，張、吳2人均涉違反選罷法，張姓里長案已偵結，吳姓里長仍在持續調查中，考量提起當選無效之訴有1個月法定期限，因此對2人提起告訴。

金門地檢署主任檢察官劉建志說，不同於過往幽靈人口案件，多針對選民偵辦，檢方罕有提起當選無效之訴情形，金門地檢署針對今年地方公職人員選舉，積極查獲多名候選人及其親屬共同涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪情事，目前僅就其中經金門縣選委會公告當選者，包括上開金沙鎮張姓里長當選人，及另案偵辦的金沙鎮吳姓里長當選人（此案因涉案人數眾多，還未全案偵結），依法向福建金門地方法院提起當選無效之訴，以維護選舉公平性與公正性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法