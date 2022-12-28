加圍籬下水道箱涵驚見7旬翁溺斃 警追查死因

消防救生人員打撈溺水的曾姓老翁上岸。（民眾提供）

2022/12/28 23:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區培安路近安和路口有1處下水道排水箱涵工程，今天晚間9點多，有民眾發現此工程的地下箱涵有1輛腳踏車在裡面、水面上浮著1雙布鞋。警、消人員獲報到場下水搜尋，約半小時後找到1名溺水老翁，惜已氣絕身亡。警方表示，此地下箱涵周遭有豎立鐵皮圍籬，對騎單車的老翁如何闖入落水？會進一步調查釐清。

南市警三分局與消防局119於今晚9點多相繼接獲民眾報稱安南區培安路這處地下排水箱涵工程，疑有人溺水，警、消人員趕到現場，消防救生人員隨即下水搜尋，約於晚間近9點50分找到1名溺水老翁，打撈上岸，惜已氣絕身亡。警方調查老翁身分、並報請檢方相驗，查明死因。

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警方隨後查出溺水者是住在南市安南區下水道工地附近的71歲曾姓老翁，其家屬告訴警方，曾翁是騎腳踏車外出，但不知為何會摔落下水道箱涵溺斃？

警方調查指出，此下水道箱涵雖未覆蓋頂板，但箱涵工地周遭有加圍圍籬，對曾翁為何會騎單車闖入摔落箱涵內？是曾翁個人問題？抑或施工單位有未盡防護設施妥善的疏失、責任？警方除了通知市府水利局有關單位，也會進一步調查釐清。

曾姓老翁的腳踏車掉落在下水道箱涵內，水面上還浮著布鞋。（民眾提供）

曾姓老翁掉落的地下排水箱涵。（民眾提供）

曾姓老翁掉落的下水道箱涵周遭有豎立鐵皮圍籬。（民眾提供）

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