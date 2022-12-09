男子剛出院就離家失聯 今被發現陳屍東螺溪

彰化黃姓男子才剛出院就失聯，警消出動大批搜救人員在停放機車的福寶橋附近，發現黃男屍體並打撈上岸。（民眾提供）

2022/12/09 14:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣黃姓男子才剛出院就傳出失聯，家屬遍尋不著，通報警方調閱監視器發現機車停在福興鄉福寶橋，今天出動大批搜救人員在福寶橋下方的東螺溪尋找，發現黃男後打撈上岸，但黃男已明顯死亡。

鹿港警分局洪堀派出所所長林聖傑表示，黃男今年42歲，以打零工為生，昨天騎機車出門就未返家，家屬一直聯絡不上，立即出動尋找也未果，昨晚找上警方調閱監視器，根據監視畫面，確認黃男機車就停放在福寶橋旁。

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福興消防分隊長黃倢奕指出，今天接獲協尋通報，立即協調民力支援空拍機，並與彰化縣救難協會人員、海巡單位到場協助搜索，先以望遠鏡發現距離機車約120公尺處，有看到疑似膚色物，再以空拍機確認疑似溺者後，再出動人員攀爬紅樹林靠近黃男，確認已明顯死亡。

黃倢奕強調，因為地點是東螺溪紅樹林，考量搬運不易，加上剛好已經漲潮，便採用吊掛船艇到福寶橋底下的東螺溪以福壽袋包裹溺者，再用器材車吊掛上岸，經家屬確認身份後，明顯死亡並未送醫。

地方人士表示，黃男平日生性開朗，才剛剛出院就突然令人遺憾的消息，讓親友都很難接受。

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