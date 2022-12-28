交付審判 刑事大法庭：法官不能「自准、自審」

最高法院大法庭。（最高法院提供）

2022/12/28 20:24

〔記者張文川／台北報導〕刑事案件經檢方處分不起訴確定後，告訴人若不服，可向法院聲請交付審判，法官若裁定准予交付審判之後，案件要由哪位法官承辦？刑事訴訟法並未規定，實務上皆由裁准的法官自己承審；最高法院刑事大法庭今日認為，裁准的法官等同已執行了檢察官的公訴職務，法官「自行起訴、自行審判」已違反控訴原則，今宣示裁定曾參與裁准交付審判的法官，應類推適用刑事訴訟法規定自行迴避，不得執行職務，亦即不能「自准、自審」。

刑事訴訟法規定，法院裁定交付審判時，視為提起公訴，法官在裁定中敘明被告涉嫌的犯罪事實、證據及所犯法條等，皆為起訴書應記載事項，刑事大法庭認為，裁准的法院已實質執行檢察官提起公訴的職務，因此應迴避審判同一案件。

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刑事大法庭指出，控訴原則是公平審判的基石，公平審判則是訴訟權的核心領域，且人民身體自由應受保障，非經法院依法定程序，不得審問處罰，刑事訴訟程序應貫徹「控訴原則」，以落實審、檢分立及法定法官原則，法官應立於客觀、公正、超然地位，不受任何干涉，法官若同時擔任同一案件的訴追者和審判者，違背控訴原則及其應公正執行審判職務的意旨，自應迴避審判該案件。

裁准交付審判的法官，於該案如存有主觀預斷成見，或有違反無罪推定原則的疑慮，客觀上難以期待能公正執行審判職務。

大法庭認為，曾參與准予交付審判裁定的法，在實質效果上等同已執行檢察官提起公訴的職務，被告經檢察官不起訴處分確定後，又由法院裁定准予交付審判，不符審判權的正義性、被動性、公正第三者性、獨立性特徵，反而近似於檢察權的具公益性、主動性、當事人性質。

大法庭指出，法院一旦裁定准許交付審判，依刑訴法規定視為提起公訴，而開啟審判程序，參與裁准的法官，形式上雖不是檢察官，但其裁定的實質效果，已等同於執行檢察官提起公訴的法定職務，若仍參與後續審判，無異集起訴、審判職權於一身，形成類似「自己起訴、自己審判」的糾問現象，違反控訴原則的精神，足以使一般人懷疑法官對案件已具有主觀預斷成見，難以維持公平審判外觀和裁判公信力，自應迴避本案審判。

大法庭指出，現行刑訴法未規定參與裁准交付審判的法官應自行迴避之後的審判，明顯屬法律漏洞，並非立法者刻意排除，因此仍應類推適用刑訴法法第17條第7款規定「法官曾執行檢察官職務者」應自行迴避的相同法理，自行迴避審判，基於確保人民得受公平審判，及對司法公正性的信賴，在法律修正前，應類推適用刑訴法的自行迴避規定。

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