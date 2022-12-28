北檢司法志工培訓活動 前檢察長施慶堂低調現身

台北地檢署今日下午辦理「司法志工培訓活動暨謝舊迎新感恩茶會」。（北檢提供）

2022/12/28 19:31

〔記者王定傳／新北報導〕台北地檢署強化為民服務，日前招募具有公共服務精神的司法志工，共計錄取10位新進志工，其中一位正是曾任桃園、基隆等地檢署檢察長施慶堂，他們將自明年1月起加入服務的行列；北檢為精進新任司法志工專業知能，並感謝現職志工為北檢服務的貢獻，今日下午辦理「司法志工培訓活動暨謝舊迎新感恩茶會」，施慶堂也低調現身。

台北地檢署檢察長林邦樑於會中致贈每位志工111年度紀念品「北檢之秤」沙漏，象徵珍惜時間的祝福與寓意，同時期許與會者將北檢所秉持「客觀獨立公平正義」精神，彰顯在為民服務的各項業務中。

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林邦樑並肯定現職司法志工長期以來的付出，也歡迎新進志工的加入，希望大家共同實踐以民為本、柔性溫暖的司法服務。

北檢指出，這次茶會共計30位司法志工參加，先由訴訟輔導科主管帶同新進志工實地認識署內洽公場域環境，再安排訴訟輔導科及政風室同仁進行業務宣導，分享第一線為民服務同仁的逸事趣聞及經驗談，讓志工們瞭解相關業務流程，也促進志工間彼此的交流。

北檢表示，有感司法志工來自社會各界，齊心致力於為民服務熱忱，因此規劃仰仗長才，自明年1月起增設「司法志工法律服務區」，由退休司法先進擔任法律諮詢司法志工服務，預計每週1次在1樓為民服務中心，協助民眾了解一般法律流程及強化權益保護，歡迎民眾多加利用。

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