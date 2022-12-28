為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北檢司法志工培訓活動 前檢察長施慶堂低調現身

    台北地檢署今日下午辦理「司法志工培訓活動暨謝舊迎新感恩茶會」。（北檢提供）

    台北地檢署今日下午辦理「司法志工培訓活動暨謝舊迎新感恩茶會」。（北檢提供）

    2022/12/28 19:31

    〔記者王定傳／新北報導〕台北地檢署強化為民服務，日前招募具有公共服務精神的司法志工，共計錄取10位新進志工，其中一位正是曾任桃園、基隆等地檢署檢察長施慶堂，他們將自明年1月起加入服務的行列；北檢為精進新任司法志工專業知能，並感謝現職志工為北檢服務的貢獻，今日下午辦理「司法志工培訓活動暨謝舊迎新感恩茶會」，施慶堂也低調現身。

    台北地檢署檢察長林邦樑於會中致贈每位志工111年度紀念品「北檢之秤」沙漏，象徵珍惜時間的祝福與寓意，同時期許與會者將北檢所秉持「客觀獨立公平正義」精神，彰顯在為民服務的各項業務中。

    林邦樑並肯定現職司法志工長期以來的付出，也歡迎新進志工的加入，希望大家共同實踐以民為本、柔性溫暖的司法服務。

    北檢指出，這次茶會共計30位司法志工參加，先由訴訟輔導科主管帶同新進志工實地認識署內洽公場域環境，再安排訴訟輔導科及政風室同仁進行業務宣導，分享第一線為民服務同仁的逸事趣聞及經驗談，讓志工們瞭解相關業務流程，也促進志工間彼此的交流。

    北檢表示，有感司法志工來自社會各界，齊心致力於為民服務熱忱，因此規劃仰仗長才，自明年1月起增設「司法志工法律服務區」，由退休司法先進擔任法律諮詢司法志工服務，預計每週1次在1樓為民服務中心，協助民眾了解一般法律流程及強化權益保護，歡迎民眾多加利用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男闖地檢署掛民進黨旗批「干涉辦案」 北檢：無稽、不值一駁！
    2022/12/19 22:01

    男闖地檢署掛民進黨旗批「干涉辦案」 北檢：無稽、不值一駁！
    勉勵基層員警！台北地檢署檢察長赴基層 分享查賄策略
    2022/08/23 17:55

    勉勵基層員警！台北地檢署檢察長赴基層 分享查賄策略

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    「天下第一檢」票選升遷主任檢察官 前5名安全名單出爐
    2022/06/06 20:04

    「天下第一檢」票選升遷主任檢察官 前5名安全名單出爐
    地震撼動地檢署！台北地檢署傳災情 牆面磁磚震落砸中律師
    2022/01/03 18:31

    地震撼動地檢署！台北地檢署傳災情 牆面磁磚震落砸中律師

    新北光復中和海山高中跨校天地探索
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播