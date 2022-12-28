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    國民黨屏東縣議員王景山違反廢清法 判刑1年4月緩刑4年

    民黨屏東縣議員王景山經營堆肥場未依程序處理廢棄物，任意堆置，被判處有期徒刑1年4個月，緩刑4年，應向公庫支付10萬元，全案還可上訴。（資料照）

    民黨屏東縣議員王景山經營堆肥場未依程序處理廢棄物，任意堆置，被判處有期徒刑1年4個月，緩刑4年，應向公庫支付10萬元，全案還可上訴。（資料照）

    2022/12/28 18:58

    〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東縣議員王景山經營財夯堆肥場未依程序處理廢棄物，任意堆置，被屏東地檢署依違反廢棄物清理法起訴，屏東地院今天判處王景山有期徒刑1年4個月，緩刑4年，應向公庫支付10萬元，全案還可上訴。

    檢方指出，財夯堆肥場由王景山和男子莊杰龍共同持有經營，王琮荃擔任場區負責人，收費處理來自台北市、新北市、高雄市等地的蔬果殘渣和廚餘。但堆肥場管理不當，屢遭民眾檢舉，違規多達35次，遭環保局開罰近200萬元。

    檢方調查認為，該場收取高額處理費，卻直接將沒有經加工處理的果菜殘渣傾倒堆放在土地上，賺取暴利，檢方將廢棄物送驗，查明有沒有偷埋有毒廢棄物，最後證實是無毒廚餘，但仍認定任意堆置廢棄物。

    屏東地方法院審理認為，財夯公司未依照再利用許可文件內容處理廢棄物，依違反廢棄物清理法第46條第4款及第3款，判處王景山處有期徒刑1年4個月，考量王男等人坦承犯行，被傾倒廢棄物的土地也已恢復原狀，緩刑4年，應向公庫支付10萬元。莊杰龍處有期徒刑1年2 個月，緩刑4年。王琮荃有期徒刑1年3個月，緩刑4年。

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