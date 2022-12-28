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    去年喜獲麟兒曬照「跟爸一樣帥」恩愛異國婚姻遭公車撞碎

    季男臉書有夫妻倆的甜蜜合影。（記者許國楨翻攝）

    季男臉書有夫妻倆的甜蜜合影。（記者許國楨翻攝）

    2022/12/28 14:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區昨天深夜發生公車撞上一家3口，造成李姓妻子與1歲兒子身亡，僅季姓伊拉克籍丈夫倖存的重大車禍，據了解，夫妻倆在4年前結婚，除臉書留下許多恩愛又甜蜜合影，去年喜獲麟兒時，季男還在臉書曬出兒子照片，直說「跟爸爸一樣帥」，未料一夕間與妻兒天人永隔。

    台中市北區學士、英才路口昨天深夜發生死亡車禍，豐原客運陳姓司機左轉時，撞上走在行人穿越道的李姓女子一家3口，李女與嬰兒車上的1歲多兒子被撞翻，送醫因內出血傷重不治，同樣遭撞的伊拉克籍丈夫季男雖僅受輕傷，卻目睹妻兒慘遭公車輾斃哽咽指控，當時公車速度「超級快速」，司機對他說的第一句話竟是「沒看到人」，令人難以接受。

    據了解，這對夫妻是異國婚姻，結婚4年多，都是在就讀中國醫藥大學時認識，季男在補習班教英文，李女則在生技公司上班，兩人在臉書上留下合影，恩愛又甜蜜，去年7月喜獲麟兒後，季男還在臉書曬出兒子照片，直說「跟爸爸一樣帥」，還有與兒子的合照，為人父的驕傲欣喜溢於言表，沒想到一場車禍瞬間痛失兩名至親，令季男悲慟難以接受。

    季男臉書有夫妻倆的甜蜜合影。（記者許國楨翻攝）

    季男臉書有夫妻倆的甜蜜合影。（記者許國楨翻攝）

    季男去年喜獲麟兒，還在臉書曬兒子相片直說「跟爸爸一樣帥」。（記者許國楨翻攝）

    季男去年喜獲麟兒，還在臉書曬兒子相片直說「跟爸爸一樣帥」。（記者許國楨翻攝）

    季男與兒子的合照。（記者許國楨翻攝）

    季男與兒子的合照。（記者許國楨翻攝）

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