詐團囚虐案主嫌茶董、傅姊等27人移審 士院鄭欣怡任受命法官

法官鐘乃皓負責抽籤，由「荒」股鄭欣怡中籤擔任受命法官。（記者溫于德攝）

2022/12/28 12:25

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署昨偵結「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪等罪，起訴29名被告，今日將在押27名被告移審，士林地院受理後認為自由等紙媒將檢方起訴新聞登載在頭版，故分案歸類為「重大矚目案件」，案號為「111矚重訴1號」，並經法官鐘乃皓抽籤，由「荒」股鄭欣怡中籤擔任受命法官，預計下午起陸續開庭決定被告續押或交保。

據悉，本案在押被告多達27人，除了受命法官鄭欣怡必須開庭決定被告續押或交保外，該庭庭長楊秀枝與其餘2名法官陳孟皇、謝當颺也可能加入支援，不過，尚須待被告律師閱卷完畢才會開庭，因此，最快庭訊時間已是下午2時以後，並於庭後宣示繼續羈押或交保。

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檢警偵辦「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，先前救出58名被害人，有3人被凌虐致死棄屍荒野，另有246人受騙上當，總詐騙金額高達3.9億多元；士檢昨偵結，依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪等罪，起訴29名被告，並請法院審酌重要幹部「茶董」陳樺韋、「傅姊」傅榆藺兩人的犯行泯滅人性，量處無期徒刑。

另外，詐團「驗車」成員綽號「木法沙」的蔡博臣、「龍蝦海龍王」涂世泓、「飯糰」鄭文誠、「阿豪」張家豪也因惡性重大，分別被具體求刑30年至20年，綽號「迪麗熱巴」的柯宗志等被告則視其參與犯罪次數、犯罪手段、犯後態度，量處適當之刑。檢察官同時積極釐清在逃首腦「藍道」真實身分。

參與抽籤的法官共28股，最終由「荒」股鄭欣怡中籤擔任受命法官。（記者溫于德攝）

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