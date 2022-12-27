地主不滿動工挖祖墳喊告 礁溪市地重劃會獲不起訴

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2022/12/27 19:08

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉休閒渡假區自辦市地重劃區李姓地主，不滿重劃會挖掉他種植的肉桂樹、壓壞山泉水管、祖先墳墓等，並置放涵管，提告重劃會黃姓理事長損壞遺骨、竊占、毀損等，不過檢方偵結，認定施工前已公告拆遷並發放補償，無損壞遺骨、竊占、毀損等犯意及不法所有意圖，罪嫌不足，全案不起訴。

不起訴書指出，重劃會發包工程給營造公司，由營造公司環繞大忠路、五峰路、老爺酒店及得子口溪，進行道路及管線工程。

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李姓地主的土地位在施工範圍。李主張，重劃會黃姓理事長派遣工人駕駛挖土機，去年至今年，在其所有土地上，共拔除45棵肉桂樹、3棵龍眼樹、4棵麵包樹、40棵竹子和竹筍、壓壞超過70支山泉水管，還挖除祖先墳墓，偷埋涵管，竊占其土地；進行路基路面清除掘除工程時，損其2扇白鐵門、撒農藥機等物品，土地也遭毀損剷平，認為黃男涉犯發掘墳墓而損壞遺骨、竊佔、毀損等罪嫌。

黃男堅決否認犯行。黃表示，工程均發包給營造公司，按照計畫執行，施工前也都有公告拆遷補償並發放補償費，沒有領取者，其補償費已向法院聲請提存，交給法院，施工也是依照縣政府核准函文進行，並沒有毀損、侵占意圖。

營造公司說明，由於重劃會已經公告補償並發放補償費，未領取者的補償費，重劃會也向法院聲請提存，因此施工時，如果地主未清走地上物，仍會進行施工、整地。

檢察官認為，黃男在地主土地上施工，主觀上應無損壞遺骨、竊占及毀損之意及不法所有意圖，也查無其他積極證據足以證明黃男有何犯行，故應任其罪嫌不足，予以不起訴處分。

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