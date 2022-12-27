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    騎士被警攔查搜違禁品 翻口袋自清大意掉出毒咖啡包...

    葉姓騎士攜毒被警攔查曝光馬莎拉蒂包裝藏毒。（民眾提供）

    葉姓騎士攜毒被警攔查曝光馬莎拉蒂包裝藏毒。（民眾提供）

    2022/12/27 17:35

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄27歲葉姓男子攜帶印有「馬莎拉蒂」圖案的咖啡包，鼓山警方巡邏攔查時，葉男不慎自褲子的口袋內翻出掉落，警方共查獲3包咖啡包，重約116公克，員警表示藏毒的葉男因自己的大意，讓毒品曝了光，這下子真的要「目屎要滴（台語）」了，訊後依毒品危害防制條例移請雄檢偵辦。

    鼓山分局今指出，新濱派出所員警蔡宗勳、蕭亦君於昨天凌晨巡經鼓山區鼓山一路時，發現一名男騎士行進時身體不自主發抖，加上外型疑似少年，擔心他無照騎車，隨即攔停盤查，葉男（27歲）聽到員警誇讚自己年輕時，高興地脫下安全帽和口罩，讓員警看清楚一點。

    員警進一步詢問身上有沒有違禁品時，葉男翻找口袋自清，卻意外將口袋裡的毒品咖啡包給翻了出來，所有人當場啞口無言，警方以試劑檢測毒品咖啡包3包，合計毛重116公克，均呈現二級毒品安非他命反應，立刻將他帶回偵訊。

    葉男對於持有毒品感到後悔，願意面對後續的法律責任，員警也鼓勵葉男勇於戒毒，同時提供相關戒治管道及醫療院所讓男子參考。

    分局長蔡鴻文呼籲，毒品犯罪向來為衍生各類重大犯罪淵藪，對於社會秩序傷害甚鉅，警方除將持續嚴厲查緝掃蕩外，鼓勵民眾如發現身邊有親友遭受毒品危害，也可透過警民友善通報網，協助警方查緝，將傷害降到最低。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    騎士攜毒被警攔查曝光馬莎拉蒂包裝藏毒。（民眾提供）

    騎士攜毒被警攔查曝光馬莎拉蒂包裝藏毒。（民眾提供）

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