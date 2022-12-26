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    首頁　>　社會

    八旬翁寒流夜騎鐵馬迷途 警送上熱茶順利找到家屬

    79歲黃姓老翁昨午騎著單車外出，意外被凍在長庚商圈街頭四處張望，深夜巧遇桃市警龜山分局坪頂派出所巡邏員警，上前詢問發現老翁原來從中午就迷途了。（記者陳恩惠翻攝）

    79歲黃姓老翁昨午騎著單車外出，意外被凍在長庚商圈街頭四處張望，深夜巧遇桃市警龜山分局坪頂派出所巡邏員警，上前詢問發現老翁原來從中午就迷途了。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/12/26 22:29

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕79歲黃姓老翁昨午騎著單車外出，意外被凍在長庚商圈街頭四處張望，深夜巧遇桃市警龜山分局坪頂派出所巡邏員警，上前詢問，黃翁回說「馬路都長的很像，想不起怎麼回家」，由於深夜氣溫驟降，於是帶老翁返警所歇息，遞上暖暖熱茶讓翁暖身，並拼湊出老翁姓名，終於查出黃翁家住龜山區忠義路上，趕緊聯繫家屬接回家休息，讓家屬對於員警熱心助人深感窩心並連聲致謝，讓黃翁免於發生意外。

    龜山分局說，昨日深夜正值寒冬來襲，氣溫驟降，坪頂派出所所長孫維鴻、警員黃紹智執行巡邏勤務，巡經長庚醫院商圈附近時，發現老翁吃力地騎著腳踏車，又數次騎到對向車道，於是上前盤問，發現老翁其實早在中午就外出購買蔬菜及食物，卻忘記回家的路也忘記家裡電話，看街道馬路都一樣陌生，才會不斷在商圈周邊繞。

    員警看著腳踏車籃子擺放著菜，於是將老翁帶回派出所休息，遞上熱茶暖身驅寒，耐心陪伴他話家常，慢慢誘導下詢問，經老翁多次回想，才逐一想起家人資料，查詢確認後，順利聯絡黃翁兒子前來派出所接回，員警的耐心陪伴讓感家屬感到窩心，稱讚這些年輕的警察是真的人民保母。

    龜山分局長蔡啟仁肯定員警為民服務的態度及熱忱，叮嚀員警在值勤時要提高警覺維護轄區治安，如發現深夜有獨行的老人要上前關心詢問，協助他們解決困難，讓他們可以平安回家。

    79歲黃姓老翁（左）昨午騎著單車外出迷途長庚商圈，深夜巧遇桃市警龜山分局坪頂派出所巡邏員警，趕緊帶他回警所休息，送上熱茶暖身後聊開，黃翁才慢慢想起家人資料。（記者陳恩惠翻攝）

    79歲黃姓老翁（左）昨午騎著單車外出迷途長庚商圈，深夜巧遇桃市警龜山分局坪頂派出所巡邏員警，趕緊帶他回警所休息，送上熱茶暖身後聊開，黃翁才慢慢想起家人資料。（記者陳恩惠翻攝）

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