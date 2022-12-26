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    「護」船樁變「撞」船樁 澎湖海巡隊碼頭3個月連撞2樁

    三個月內圓樁被連撞兩次，一樁掉落海底，另一樁連根拔起。（記者劉禹慶攝）

    三個月內圓樁被連撞兩次，一樁掉落海底，另一樁連根拔起。（記者劉禹慶攝）

    2022/12/26 13:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是因應潮汐變化，設計保護漁船的「護」船樁，不料3個月內連撞2樁，導致1樁掉落海底、另1樁則連根拔起，露出水泥基柱下的鋼筋，負責設計施工的澎湖縣政府工務處表示，將派員了解，未來將加強底基鋼骨結構。

    位在馬公澎湖海巡隊前碼頭，設立大關口安檢所，針對出入港區漁船進行報關檢查，由於是進入馬公港唯一出入口，因此平日漁船進出頻繁，考量馬公港潮汐變化，加上冬季東北風大，擔心大船漲潮靠港，容易發生傾斜不平衡情況，因此澎湖縣政府工務處設計高聳的圓型護船樁，讓大船能順利靠港。

    不料原本應是「護」船的圓樁，3個月內卻連遭2次大船撞擊，導致1個水泥圓樁落海，另一個水泥圓樁則連根拔起，內部鋼筋全部外露，外界質疑鋼筋過細，加上碼頭地基原本就脆弱，是否適合設置護船樁，仍有待評估考量，但護船樁變成撞船樁，卻是不爭的事實，已經造成公帑浪費。

    針對民眾質疑，澎湖縣政府工務處表示，澎湖海巡隊前碼頭護船樁，原本應該由海巡署設計規劃，但因考量出入都是澎湖漁船，為了維護漁船安全，才進行規劃設計，未來會加強地基鋼筋，並廣設護船樁，減少使用頻率導致損毀，但因碼頭地基原本就不穩，所以地基部分如何加強？還需要重新研議加固方式。

    澎湖海巡隊碼頭，設立護船樁防止大船因漲潮傾斜。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海巡隊碼頭，設立護船樁防止大船因漲潮傾斜。（記者劉禹慶攝）

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