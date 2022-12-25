桃園女駕車違規迴轉釀禍 7車連環撞5人受傷

51歲麥姓女子駕駛白色TOYOTA自小客車釀禍，車頭、車尾均撞毀。（記者李容萍翻攝）

2022/12/25 22:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區昨晚耶誕夜發生一件自小客車違規迴轉碰撞車禍，除肇事車輛外，還導致1輛大貨車與4輛轎車、1輛小貨車共6車受到波及，所幸駕駛及乘客共5人有輕微擦挫傷，均意識清楚，經消防局調派消防人員7名、消防車1輛、救護車2輛，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、鼻管給氧等救護處置，其中莊姓男子載著3歲幼女及2歲幼子，一家3口輕傷送醫。

中壢警分局中壢交通中隊今日表示，昨晚10點43分許，由51歲麥姓女子駕駛白色TOYOTA自小客車，由中壢區民族路五段330號前路肩起步直接跨越兩個車道，欲迴轉往中壢方向行駛，致使由24歲曾姓男子所駕駛的白色賓士車，沿民族路五段往新屋方向直行來不及煞車閃避而發生碰撞，續而曾男的賓士車撞擊臨停於路旁的自大貨車，再推撞前方臨停的黑色馬自達自小客車。

請繼續往下閱讀...

肇事過程中，麥女車輛被撞擊到對向車道，導致對向車道由28歲莊姓男子所駕駛的白色賓士，緊急煞車失控閃避不及而撞擊路旁的自小貨車，而在莊男後方由35歲許姓男子駕駛的灰色BMW也煞車不及而碰撞到莊男白色賓士車，整起車禍共造成7車被撞損，7車駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

警方提醒，汽車駕駛人迴車時，有下列情形之一者，包括在設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌的路段迴車；在設有禁止迴車標誌或劃有分向限制線、禁止超車線或禁止變換車道線的路段迴車；在禁止左轉路段迴車，可處600元以上1800元以下罰鍰。

曾男的賓士車撞擊臨停於路旁的自大貨車。（記者李容萍翻攝）

曾男的賓士車撞擊臨停於路旁的自大貨車。（記者李容萍翻攝）

警方前往7車連環撞事故現場處理車禍。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區耶誕夜發生一件自小客車違規迴轉碰撞車禍現場。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區耶誕夜發生一件自小客車違規迴轉碰撞車禍現場，圖為被撞的小貨車。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法