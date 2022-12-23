馬公民宅頂樓雜物間失火 險波及歷史建築傻愛莊

馬公市新生路民宅頂雜物間失火。（記者劉禹慶攝）

2022/12/23 17:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公新生路一棟民，頂樓雜物間今天失火，消防局獲報派員救援，布置水線卻長達10餘分鐘，導致殘火掉落，險些波及鄰近的澎湖歷史建築傻愛莊，所幸火勢及時撲滅。

澎湖縣消防局調查指出，今天上午9點15分受理民眾報案，馬公市新生路民宅頂樓有起火情形，立即派遣第一大隊、馬公、澎南分隊及港務消防分隊共8車19人趕往搶救，現場由大隊長陳正宜負責指揮，並通知台電及自來水公司配合。

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勤務人員到達現場後回報，現場新生路18號（天山茶園）5樓加蓋鐵皮屋頂木構造倉庫燃燒。勤務人員從屋內布水線搶救，雲梯車升梯出一水線協同滅火及搜救。但消防車水線10餘分鐘才部屬完成，導致殘火掉落鄰近的歷史建築傻愛莊，傻愛莊是木製屋頂，情況相當危急。

火勢於上午9點37分控制，9點58分撲滅，燃燒面積約10平方公尺，倉庫內1儲水式熱水器及儲放雜物燒毀，無人員傷亡。確切火警起火原因及財物損失由消防局火災調查科調查中。除了布水線過慢，現場有輛轎車停在教堂門口，警方多次通知車主移車，方便消防車出入，也未見車主出面處理，差點延誤搶救時效。

澎湖縣消防局出動雲梯車高空灌水搶救。（記者劉禹慶攝）

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