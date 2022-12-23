寒流疑未保暖 心臟病翁嘿咻「馬上風」倒女陪侍身上

曹姓老翁昨天下午在基隆市仁愛區一間卡拉OK小吃店飲酒，點了小吃店內53歲蔡姓女陪侍跟他去開房間，嘿咻到一半猝死。（記者林嘉東攝）

2022/12/23 16:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕強烈冷氣團來襲，7旬曹姓男子昨天傍晚帶著小他17歲的小吃店女陪侍到旅館開房間，沒想到做愛做到一半，突然呼吸急促，雙眼翻白「馬上風」趴倒在女陪侍身上，送醫不治。

強烈冷氣團來襲，昨起氣溫驟降，連續3天氣溫直直落。

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70歲曹姓男子昨天下午先到基隆市仁愛區一間卡拉OK小吃店飲酒，點了小吃店內53歲蔡姓女陪侍陪他喝酒聊天，2人越聊越起勁。

曹翁喝到4點後，仍意猶未盡，約蔡女就近到精一路一家旅館開房間。

曹翁與蔡女到旅館開房間沒多久，蔡女就開房門大叫：「救命！」房務人員聞訊趕來發現，曹翁全身光溜溜趴在床上，經拍打都無意識，趕緊報案；消防員隨後趕抵急救後，將曹翁送醫急救仍不治。

據悉，曹翁與蔡女嘿咻到一半，突然雙眼翻白，趴倒在蔡女身上，蔡女叫他、拍打他的臉都沒反應，嚇到穿上衣服奪門而出，向房務人員求救。

檢察官今天會同法醫相驗後，發現曹翁身上沒有任何致命外傷，但曹翁患有心臟病，研判可能性愛過程過於激烈，導致心臟發作致命，已將曹翁遺體發交家屬處理後事。

檢警研判，曹翁患有心血管疾病，在寒流來襲期間做愛時，未注意保暖，加上天冷血管收縮較為劇烈，才會做愛做到一半猝死。

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