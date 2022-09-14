68歲翁「連結」18歲女大生 激戰不到5分鐘疑「馬上風」送醫不治

68歲劉姓老翁透過手機交友App尋得1名18歲張姓女學生進行性交易。怎料2人才開始不到5分鐘，劉翁疑似「馬上風」昏倒，送抵醫院急救仍不治。示意圖。（資料照）

2022/09/14 13:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕68歲劉姓老翁12日下午閒來無事，他利用手機交友App尋得1名18歲張姓女學生，2人談好價碼，約定前往新北市板橋區南門街巷弄內旅館進行性交易。怎料2人才開始不到5分鐘，劉翁突然臉色一陣慘白，接著倒在張女身上，張女一看沒了生命徵象疑似「馬上風」，趕緊報案求援，最終送抵醫院急救仍不治。

據悉，劉翁近年剛退休，這段期間劉翁為了讓自己不與現代社會脫節，對於新鮮事物都勇於嘗試，包含時下最新的交友軟體，而恰恰就是這些交友軟體，讓劉翁結識不少新朋友，也讓他首次嘗試「援助交際」。

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12日劉翁又打開他的交友軟體，東滑西滑認識了還在大學就讀的18歲張姓女學生，張女向劉翁開價以4000元為酬勞進行1次性交易，2人談好價碼於當日下午相約南門街某商旅見面。2人一進房便開始交易內容，雙雙盥洗完畢後開始辦正事，豈料不到5分鐘，劉翁眼前一黑直接倒在張女身上，且臉色發白純色發青，張女驚嚇之餘趕緊潑水也叫不醒，於是報案求援。

消防人員趕抵仔細查看，劉翁已失去生命徵象，當下立施以CPR同時將他送往亞東醫院，到院後劉翁經過急救仍無力回天，最終宣告不治。

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