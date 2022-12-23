假匯兌真搶劫！嫌犯角色扮演搶越女60萬 還佯裝遭黑吃黑

彰化警分局破獲假匯兌真搶劫，將7名共犯查獲到案。 （警方提供）

2022/12/23 15:16

〔記者湯世名／彰化報導〕假匯兌真搶劫！高姓、王姓男子等人於網路上隨機尋找被害人，利用一名阮姓越南籍女子盼避繳較高通匯費用而使用地下匯兌的心態，假借地下匯兌業者名義與阮女見面進行現金交易時，再由在旁埋伏的共犯將阮女60萬元現金洗劫一空，再佯稱是遭到黑吃黑，徒留被害人求助無門，彰化警方據報追查，日前循線將高男等7名共犯查獲到案，其中4人遭法院裁定羈押禁見。

阮女本月初向彰化警分局報案指出，她與地下匯兌業者交易過程中，突遭4名男子行搶，損失現金60萬元，她與台籍丈夫3年來辛苦工作累積的積蓄遭人洗劫一空，原欲寄回越南家鄉的血汗錢一夕間化為烏有。

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彰化警分局深入追查，發現搶嫌係透過租賃車犯案，另調查過程中發現，該不法集團在鹿港鎮也以相同手法行搶越南籍移工，更強摘被害人配戴的金項鍊，利用外籍人士語言不通難以訴請檢警偵辦的弱勢心態，共組非法暴力團體強取豪奪被害人財物。

彰化與鹿港警方專案小組調閱台中、彰化、雲林、嘉義及桃園等地區監視器影像，透過涉案車輛逐一鎖定犯嫌身分，於偵蒐過程中發現嫌犯為掩人耳目及躲避追查，犯案前先以白紙變造車牌號碼，並利用被害人為避繳較高通匯費用而使用地下匯兌的心態，於網路上隨機尋找被害人，假借地下匯兌業者名義與被害人見面進行現金交易時，再由在旁埋伏的共犯將被害人現金洗劫一空，與被害人交易的共犯亦自稱遭到黑吃黑，徒留被害人求助無門。

警方見時機成熟，日前出動大批警力兵分多路在彰化、台中、桃園等地分別逮捕王姓、陳姓、蘇姓等7名嫌犯到案，同時於搜索集團據點後發現分贓畫面等證據，再報請檢察官核發拘票將高姓主嫌逮捕到案，全案調查後依涉嫌刑法加重強盜罪及組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦，檢察官陳顗安複訊後將王姓及高姓等4嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

彰化警分局指出，透過國際轉帳雖需要負擔手續費，但透過地下匯兌毫無保障可言，若遭遇無良黑心業者，動輒損失慘重，更有甚者威脅到生命身體安全，提醒民眾不要貪圖一時便宜淪為不法集團的目標，除面臨黑吃黑的風險外，恐遭暴力迫害，危害自身安全，人財兩失。

彰化警分局破獲假匯兌真搶劫，將7名共犯查獲到案，起出玩具槍等犯案工具。（記者湯世名攝）

彰化警分局破獲假匯兌真搶劫，將7名共犯查獲到案，分局長王國峯（右）檢視查獲的玩具槍等犯案工具。（記者湯世名攝）

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