太天真？3少年妄想簽賭致富反欠債 遭暴力逼簽本票

年僅20歲的陳男（圖中、紅衣）以無所謂態度說，「欠債還錢，我自己也損失很多（指代墊賭資）」。（警方提供）

2022/12/23 10:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕真傻！年僅20歲的陳姓男子取得一個「線上博奕網站」的經營權，他打出「免現金、短期獲利」的話術，誘騙少年簽賭，3名少年妄想簽賭致富，卻沒想到反欠賭債7萬至9萬元，還被陳男夥同另4名共犯，持棍棒到家中討債，威逼簽下42萬元與11萬元本票（另一少年尚未逼簽），警政署刑事警察局電信偵查大隊第二隊將陳男等5人緝捕到案，陳男卻以無所謂態度說，「欠債還錢，我自己也損失很多（指代墊賭資）」。

刑事局電信偵查大隊第二隊、中市警局少年隊等單位，今年8月獲知，陳男（20歲，無前科）取得「線上博奕網站」代理經營權，他於賭博網站開設一個「信用板」，標榜「無需現金即可下注」、「免現金、短期獲利」，中市豐原地區有3名少年，妄想簽賭可以致富，紛紛到此「信用板」，卻沒想到輸錢，反而欠一屁股債。

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調查顯示，楊姓少年欠債7萬、蔡姓少年欠賭債5萬，陳姓少年則欠債9萬元，另有兩名已經成年的賭客，也欠下50萬元不等賭債，其中一名賭客駕駛瑪莎拉蒂豪車，陳男遂夥同彭姓、潘姓、郭姓男子，以及廖姓少年共5人暴力討債，他們還製作看板，「有錢不還，有錢開瑪莎拉蒂，沒錢還錢，天地良心，世道不公」等看板，威逼賭客還賭債。

至於3名少年，也被陳男與共犯5人持球棒登門討債，並逼簽本票，其中，楊姓少年欠賭債7萬元，簽下11萬元本票，蔡姓少年欠債5萬元，他的家境頗佳，被逼簽42萬元本票，另一陳姓少年則因警方即時拘捕陳男等5人而倖免。

警方歷經4個多月蒐證，本月19日搜索拘提陳男等5人，查扣現金20萬3700元、手機8支、銀行提款卡、本票、借款契約書等證物一批，陳男不認為自己有錯，他強調，賭客不還錢，他代墊很多賭資，「欠債還錢，我自己也損失很多」，警方依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由與賭博等罪名移送台中地檢署，檢方裁定陳男5萬元交保，廖姓少年移送少年法庭，其餘3人各3萬元交保。

警方查扣陳男等5人，用來羞辱賭客討債的手持看板。（警方提供）

警方查扣陳男等5人，用來羞辱賭客討債的手持看板。（警方提供）

警方查扣本票、球棒與現金，以及手持看板等證。（警方提供）

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