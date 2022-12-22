報「文旦倒掉」等2新聞未查證挨罰160萬 中天敗訴確定

中天新聞台「大政治大爆卦」節目當年報導麻豆農民提到「文旦滯銷丟掉」，NCC認相關內容違反事實查證原則，損害公共利益，裁定開罰100萬元。（資料照）

2022/12/22 23:55

〔記者楊國文／台北報導〕中天電視所屬中天新聞3年前報導「文旦滯銷棄置達200萬斤」等2則新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定違反事實查證原則，以致損害公共利益，分別裁處60萬、100萬元，共160萬元罰鍰；中天電視主張已盡查證義務、也未損害公益，提起行政訴訟抗罰，但最高行政法院認定2項處分均於法有據，今天（22日）判中天電視敗訴確定。

判決指出，中天新聞台於2019年2月28日8時11分播出「百美超商簽約險破局靠李佳芬"一句話"神助攻」新聞，在次新聞標題出現「協助？盯場？直擊星國大使忙低頭回報」的節目內容，於8時11分44秒出現記者以肯定語句提及「卻出現有人來盯場」及其後則進一步質疑「但是這樣的舉動也不禁讓外界多加聯想，到底是協助談生意，還是來盯場？」等報導內容。

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經國家通訊傳播委員會（NCC）認定，中天報導違反事實查證原則，以致損害公共利益，違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，處罰鍰新台幣60萬元。

另外，中天新聞台於2019年3月8日14時至16時「大政治大爆卦」節目，提及「去年文旦滯銷棄置達200萬斤」部分，也被NCC認定違反事實查證原則，以致損害公共利益，依衛廣法第27條第3項第4款、第53條第2款規定，處罰鍰100萬元。

中天電視認為，中天新聞製播2019年2月28日、3月8日的兩則新聞，均已盡事實查證義務，且未損害公共利益，NCC相關裁罰均屬違法，應予撤銷。

中天電視針對中天新聞3月8日的文旦滯銷遭棄置的新聞詳細說明，2018年台灣文旦嚴重滯銷，為避免類似情況重蹈覆轍，才製播該新聞。中天新聞強調，縱使事實上沒有「200萬斤」的柚子遭滯銷棄置，而僅有「183萬斤」、「102萬斤」、「53萬斤」等的柚子遭置，但該新聞的目的是使閱聽者得藉由節目內容，得知柚農的困境，以期政府機關介入、協助或輔導，以解決農民的相關問題，並未損害公共利益。

台北高等行政法院審理認為，就2019年2月28日新聞報導而言，中天新聞的記者在現場採訪時，已經看到我國駐新加坡代表處官員，應可就近向官員查證，卻不予查證，且編審台也未發揮編審職責，未加以查證，一方面未能完整呈現事實，影響民眾知的權利，另一方面也對被報導者不公平，其過失違規行為甚為明確，裁罰無誤。

另外，針對3月8日節目所指「去年文旦遭滯銷棄置達200萬斤」新聞，中天新聞也未善盡查證責任。NCC認為，節目播出相關對話如「謝龍介：對對對，很多，沒有錯，200萬斤大概是我們150個貨櫃滿滿的文旦，倒在溪邊腐爛」、標題出現：「大陸不買了，柚農陳大哥：文旦丟在曾文溪超過200萬斤」等，中天新聞在製播前未向主管機關農委會查證，僅以受訪者個人意見做陳述，也在查證事實前貿然下標，也未就查證事實進行平衡或查證報導。

北高行綜合認為，農產品銷售事涉農民與消費者權益甚鉅，與公共利益有關，中天新聞未持續查證，使訊息影響農產品交易秩序損及農民收益，原裁罰處分無違誤，因此均判中天電視敗訴。

中天電視不服，提起上訴。最高行政法院支持北高行判決適當，今天判決駁回上訴，全案確定。

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