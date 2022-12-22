人妻承諾小王「讓你有自己的小孩」 綠帽夫沒抓姦在床仍獲賠償

高雄林姓男子懷疑妻子出軌，雖沒抓姦在床，但憑暖昧簡訊就打贏官司。（資料照）

2022/12/22 14:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子懷疑妻子洪女出軌，但他手上只有洪女和情夫吳男互傳的暖昧簡訊，林向吳提告求償50萬元，法官認為，雖然沒有洪、吳兩人發生性行為的證據，但簡訊內容提及生兒育女計畫，已逾越社會男女交往的分際，因此判吳男應賠7萬元。

判決指出，林男懷疑妻子和公司同事吳男有不正常交往，但他苦無兩人偷情證據，只能暗自蒐證，最後從妻子洪女的手機裡，找到她和吳男互傳LINE訊息的對話紀錄。

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林男發現，洪女曾傳送「真的喜歡了，就不要輕易的放開手，我會一直牽著你的手，不放開」、「你知道嘛，我捨不得放開你，我知道我要放開你，你真的就會離開我了，所以我真的放不開，能不能也不要放開我嘛」、「你在我就能安心的睡著，你不在我的心就會一直想著你，睡不著」。

吳男則回她：「想要自己的小孩，也想要你不要難過」，洪女看到訊息後，回覆：「我懂每個人都會想要自己的孩子，我會願意為了你把身體顧好，讓你有自己的小孩，我願意為了你做任何不可能的事，能不能再抱著我」。

林男雖然沒有抓姦在床的證據，但他認為吳男已侵害自己身為配偶的權益，因此提告向吳男求償50萬元；鳳山簡易庭審理時，吳男坦承和洪女有情愫，但否認發生逾舉行為，還說自己很窮，最多只能賠6萬元。

法官認為，林男雖然沒有提出洪、吳兩人發生性行為的證據，但根據洪、吳互傳簡訊內容中，提及生兒育女計畫，確實已逾越社會男女交往的分際，因此判吳男應賠7萬元，可上訴。

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