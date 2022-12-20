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    涉免掛號費賄選 新黨新北議員候選人林霈宸起訴

    新北市平地原住民議員候選人林霈宸。（取自林霈宸臉書）

    新北市平地原住民議員候選人林霈宸。（取自林霈宸臉書）

    2022/12/20 18:01

    〔記者王定傳／新北報導〕新黨新北市平地原住民議員候選人林霈宸，被控未取得合法醫師資格，擅自問診、開立藥方並詐領健保費，另又以免除掛號費賄選，甚至違法自中國輸入中國製快篩劑來台出售，新北地檢署今依違反醫師法、公職人員選舉罷免法、醫師法、醫療器材管理法、刑法詐欺取財、偽造文書罪嫌將林女起訴。

    檢調調查，林女是維聖集團執行長，同時也是該集團旗下、位於新北市中和區淯陞診所及淯宸生物科技有限公司的實際負責人，但她沒有醫師資格，竟涉嫌從去年6月起至今年10月底前，在診所進行問診、開立藥方等醫療行為，並以診所駐診李姓醫師名義，詐領健保費34萬餘元。

    檢調調查，林女另涉嫌以免除掛號費，作為賄選對價，例如，今年9月初，竟在臉書貼文：「淯陞診所開放原住民免掛號費，社工服務人員免費」，對不特定有投票權者進行賄選行為。

    不僅如此，林女從今年5月起，先以親友名義，透過新黨及一家生物科技公司輸入14箱中國製快篩（每箱100劑），並於同年6月間以每劑50元價格，出售其中的632劑快篩給張姓民眾。

    新北檢主任檢察官劉文瀚在今年10月底指揮新北處、台北處、中和警分局等單位，前往林女住所及競選總部搜索，查扣手機、存摺、電腦、病歷及監視器錄影檔案等資料，並約詢林女、共犯李姓男醫師等4名被告及14名證人到案說明。

    檢察官凌晨訊問完畢後認為，認為林女及李男犯罪嫌疑重大，有串、滅證及反覆實行詐欺犯行之虞，向法院聲請羈押禁見；新北地院裁定林女收押禁見、李男20萬元交保。

    偵辦時，林女坦承部分犯罪行為，檢方調查後依違反醫師法、公職人員選舉罷免法、醫師法、醫療器材管理法、刑法詐欺取財、偽造文書罪嫌起訴林女；李男觸犯違反醫師法、刑法偽造文書及詐欺取材罪，因認罪有悔悟，獲緩起訴。

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