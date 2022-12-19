拚安心過年！桃市消防局模擬搶救演練 提高業者安全管理意識

桃園市消防局第二大隊於A19環球購物中心辦理模擬搶救演練，過程逼真。（記者李容萍攝）

2022/12/19 17:40

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市消防局第二、四大隊為強化災害應變能力，以及提高業者自主消防安全管理意識，今（19）日分別於A19環球購物中心、新光合成纖維公司中壢廠進行模擬搶救演練，過程逼真。

第二大隊大隊長戴明杉表示，A19環球購物中心為地上6層、地下2層、面積6000坪，又該大樓地上7至25層住宅，為住商共構的複合型建築物，場所風險不容小覷，透過搶救演練，消防人員可更掌握場所內部特性，且場所人員也更加熟悉災害應變流程，消、民合作共同守護市民的生命財產安全。

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搶救演練過程中，場所員工熟悉自衛消防編組演練，加強自身對火災應變角色的能力，由通報班、滅火班、避難引導班、安全防護班及救護班各別編組如何協同實施火災搶救任務，當消防隊抵達現場後，場所員工訊息交接，讓消防隊能迅速判定現場狀況指派任務分工，包含人命搜救、滅火搶救、雲梯車升梯等，讓員工更能了解搶救流程。

第四大隊選擇平鎮區新光合成纖維公司辦理無腳本模擬搶救演練，因該廠區面積甚大，且多為挑高樓層及火載量大；火災初期業者啟動自衛消防編組，執行通報、滅火、避難逃生、救護及安全防護能力演練。

第四大隊共出動13輛消防救災車輛及消防、義消62人，消防人車到達現場後，指揮官立即與場所負責人進行救災現場狀況確認，下達廠方員工疏散、清點、消防人員安全管制、入室人命搜救、佈線滅火攻擊、周界防護、水源佔據、雲梯車升梯警戒、通風排煙等多項消防戰技，舉凡成立指揮站負責指揮調度、後勤補給、人車管制、現場情報蒐集，考驗團隊臨場應變作為。

第四大隊大隊長郭百倫呼籲，藉此次工廠消防搶救演練，可讓消防單位熟知轄區工廠特性，也能加強場所人員熟練災害應變能力，降低災害發生時的損失，期盼市民能安心過個好年。

桃園市消防局第二大隊於A19環球購物中心辦理模擬搶救演練，過程逼真。（記者李容萍攝）

桃園市消防局第四大隊於新光合成纖維公司中壢廠進行模擬搶救演練，過程逼真。（記者李容萍攝）

桃園市消防局第四大隊於新光合成纖維公司中壢廠進行模擬搶救演練，過程逼真。（記者李容萍攝）

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