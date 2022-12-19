比世界盃射門還準！駕駛未拉手煞車買早點 中巴倒退嚕撞進超商

南投縣埔里鎮中山路2段與和平東路口，上午近7點發生客運中巴「倒退嚕」撞進全家便利超商事故。（記者佟振國攝）

2022/12/19 08:59

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區中山路2段今上午近7點發生南投客運21人座巴士衝撞便利超商事故，石姓駕駛停靠路邊下車到對面買早點，疑在緩坡路段未拉手煞車，就這樣中巴「倒退嚕」近百公尺，車尾直直撞破中山路2段與和平東路口的全家便利商店大門，大半車上「插」進超商內，並完全將大門卡死，車上3名乘客及店員、顧客飽受驚嚇，所幸無人傷亡，駕駛酒測值0.6，且追車不成跌倒掛彩，由警方進一步偵訊送辦。

據了解，這部客運中巴上午由埔里鎮發車，要開往仁愛鄉廬山、靜觀部落，車上載有3名年長乘客，行經市區中山路2段國立埔里高工附近，石姓駕駛車停路邊後到對面的早餐店買早餐，疑未拉手煞車，該路段屬於緩坡，中巴就這樣「倒退嚕」，車上乘客驚慌對司機大叫「快回來！車子在後退！」

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駕駛見狀趕忙回來想要上車控制車輛，但為時已晚，且在追車時還跌倒掛彩，中巴就向後倒退近百公尺，最後直接撞上中山路2段與和平東路口的全家便利超商大門，轟隆巨響嚇壞路過民眾，超商大門與中巴寬度、高度相差無幾，竟仍直接「命中」，也直擊民眾驚呼「比世足賽射門還準」。

驚嚇度最高的當屬車上乘客及超商店員、顧客，家住仁愛鄉的婦人表示，當時只能緊緊抓住椅背，也不知道接下來會怎麼樣，直到撞進超商才停住，當場嚇得心臟快停止。

曾姓超商店員說，當時人就在櫃台工作，突然轟隆巨響，中巴的車尾已經撞了進來，就在他面前，還好被櫃台擋住救了一命，否則後果不堪設想，由於大門完全被中巴卡住，他與2名在店內的高中生都受困，直到車輛開出才脫困，從事超商工作10多年，第一次遇到這種「撞」況。

埔里分局鯉潭派出所獲報前往處理，員警對肇事駕駛實施酒測，酒測值為0.6，帶回派出所進一步偵訊釐清事故原因；客運業者也派員到場安排接駁車繼續服務乘客，對於駕駛相關疏失、責任，表示公司會依照規定處置。

客運中巴車寬與高度與超商大門空間幾乎一致，超準命中直撞而進，車尾就撞上櫃台。（記者佟振國攝）

事故發生後，大門被中巴完全卡住，超商店員及2名高中生受困店內無法外出。（記者佟振國攝）

客運中巴駛離便利商店，現場滿目瘡痍。（記者佟振國攝）

客運中巴駕駛下車疑未拉手煞車而釀禍。（記者佟振國攝）

中巴撞進超商後被櫃台擋住，超商店員直呼太恐怖。（記者佟振國攝）

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